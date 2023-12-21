Компания Boeing поставила первый подводный беспилотник Orca. На что способна эта подлодка?

По информации, представленной корпорацией Boeing, американскими ВМС США взято на вооружение подводная лодка Orca.

реклама

Истоки этого проекта берут свое начало в 2017 году , когда ВМС США подписали контракты на сумму около $40 миллионов США с компаниями Boeing и Lockheed Martin на разработку конкурентоспособных образцов весьма большой беспилотный подводный аппарат (XLUUV — сверхбольшой беспилотный подводный аппарат), способный к автономной работе в ходе многомесячных миссий. В 2019 году у Boeing заказали пять единиц этого типа, заплатив за них в общей сложности $274,4 млн и ожидая поставки до конца 2022 года.

По заверениям США, Orca —самая передовая разработка на данный момент, и ее полностью автономные возможности исследования океана и защиты не похожи ни на одно другое военно-морское судно, представляя собой совершенно новый класс подводных технологий.

Базовая конструкция Orca предполагает аппарат длиной 16 метров, однако для него характерна модульная конструкция, позволяющая добавить дополнительный грузовой модуль длиной до 10 м и грузоподъемностью 8 тонн. Универсальность была одним из требований ВМФ, т.е. возможность адаптировать платформу для решения самых разных задач, включая наблюдение, подводную, надводную и радиоэлектронную борьбу, а также траление мин.

Orca питается от гибридной системы дизельных и литий-ионных батарей, достигает максимальной скорости 15 км/ч (обычная около 5,6 км/ч), что соответствует расчетному запасу хода в 10 500 км и многим месяцам эксплуатации. Согласно отчету компании Boeing, все эти функции были тщательно проверены в рамках строгих приемочных испытаний, проведенных при активном участии ВМФ. Тесты включали серию маневров над и под водой, успешное завершение которых стало важным этапом в обеспечении готовности к реальному развертыванию.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Вполне возможно, что такой или подобный подводный аппарат мог заминировать, а затем и взорвать российский газопровод «Северный поток» на Балтике.