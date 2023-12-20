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США заявляют о разработке гиперзвукового двигателя
Американские ученые утверждают, что ими создан прямоточный воздушно-реактивный двигатель, использующий вращающееся детонационное сгорание, который может обеспечить значительную эффективность для будущих конструкций высокоскоростных летательных аппаратов.

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Американская компания General Electric объявила об испытаниях футуристического привода, который позволит разгонять самолеты и ракеты до гиперзвуковых скоростей, то есть свыше 6000 км/ч.

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В пресс-релизе, опубликованном компанией GE Aerospace, приводятся новые подробности о том, что, по ее словам, «предположительно является первым в мире испытательным стендом гиперзвукового двухрежимного прямоточного воздушно-реактивного двигателя (DMRJ) с вращающимся детонационным горением (RDC) в сверхзвуковом потоке».

«Типичная воздушно-реактивная силовая установка DMRJ может начать работу только тогда, когда транспортное средство достигнет сверхзвуковой скорости, превышающей 3 Маха», — поясняется в пресс-релизе. — «Инженеры GE Aerospace работают над вращающимся двухрежимным прямоточным воздушно-реактивным двигателем с возможностью детонации, который способен работать при более низких числах Маха, что позволит летательному аппарату работать более эффективно и достигать большей дальности полета».

«RDC [вращающееся детонационное сгорание] позволяет более эффективно генерировать более высокую тягу при общем меньшем размере и весе двигателя за счет сжигания топлива с помощью детонационных волн вместо стандартной системы сгорания, которая сегодня приводит в действие традиционные реактивные двигатели», — добавляется в пресс-релизе.

Американские ученые утверждают, что вращающиеся детонационные двигатели могут позволить армии США создавать летательные аппараты, движущиеся со скоростью более 6000 км/ч . Также можно будет снизить вес двигателей на 30% и добиться экономии топлива до 20%, то есть речь идет об экономии в более чем $2 миллиардах в год. Такие двигатели позволят создать новое поколение эффективных самолетов и космических аппаратов.

Вращающийся детонационный двигатель гораздо менее сложен по конструкции, чем традиционные приводы, но в то же время более совершенен. Обычный ракетный двигатель сжигает топливо и выбрасывает его назад, чтобы создать необходимую тягу. Между тем, вращающийся детонационный двигатель сжигает топливо совсем по-другому.

Он состоит из концентрических цилиндров. Топливо течет между цилиндрами и воспламеняется там, вызывая внезапное выделение тепла в виде ударной волны. Это мощный импульс энергии, исходящий от газов с гораздо более высокой температурой и давлением. Он движется быстрее скорости звука и обеспечивает большую тягу.

В обычных двигателях имеется множество компонентов, отвечающих за направление и контроль реакции сгорания. Благодаря им достигается тяга. В ротационных детонационных двигателях все эти узлы, включая турбонасос, не нужны. Это происходит из-за ударной волны, вызванной процессом сгорания, которая естественным образом движется в камере сгорания.

Видео ниже предлагает более подробное описание концепции вращающегося детонационного двигателя.

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#ge aerospace #general electric #гиперзвуковой двигатель
Источник: aviationweek.com
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