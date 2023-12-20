НАСА во время эксперимента по оптической связи в глубоком космосе передало 15-секундное видео из глубокого космоса на Землю, используя ультрасовременный прибор, называемый бортовым лазерным приемопередатчиком.

НАСА тестирует свою новую технологию, которая позволяет передавать большие наборы данных с помощью лазера. Доказательство этому... видео с котом.

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Кошки играют огромную роль в интернете, и это не вызывает сомнений. Достаточно просто зайти на любые социальные сети и посмотреть самые популярные видео и фотографии, чтобы убедиться, что без кошек интернет был бы значительно менее интересным и привлекательным.

Кошки развлекают нас своими выходками и стали неотъемлемой частью современной культуры, преодолевая границы наций и различных взглядов.

Возможно, именно поэтому героем видео является кот, отправленный в космос с помощью огромного лазера. Как мы знаем, общение является серьезной проблемой, когда речь идет о путешествии в космос. На таких расстояниях даже скорость света кажется прискорбно низкой. Если мы когда-нибудь подумаем о колонизации других планет, создание эффективного, высокоскоростного и быстрого способа связи станет одной из проблем, с которыми сталкиваются все компании, занимающиеся освоением космоса.

Здесь в игру вступают лазерные технологии. Проект под названием «Deep-space laser» в настоящее время находится на стадии тестирования и позволяет отправлять сообщения и данные на огромные расстояния с невероятной скоростью. Свидетельством тому стала отправка упомянутого выше видео кота с Земли на космический корабль, расположенный на расстоянии более 30 миллионов километров от Земли. Передача на такое расстояние заняла... чуть больше полутора минут (101 секунда), а пропускная способность передачи составила 267 Мбит/с, а это значит, что технологии НАСА превосходят большую часть интернет-соединений, которые есть у нас на Земле.





Это не первый случай использования лазерной технологии для отправки сообщения в космос, но первый раз, когда оно было успешно отправлено на такое расстояние. Возможность передачи видео и других данных является важным шагом на пути к установлению стабильного, непрерывного соединения с достаточной пропускной способностью, чтобы рассмотреть возможность фактической колонизации других планет.

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Кто бы мог подумать, что будущее освоения галактики также будет зависеть от кошек...