Создан семенной контейнер, чтобы обеспечить посев с воздуха в труднодоступных местах и адаптироваться к самым различным условиям.

Ученые, вдохновленные природой, создали необыкновенный инструмент. Контейнер с семенами будет сбрасываться с помощью дронов и помогать в восстановлении лесов находящимися под угрозой исчезновения. Интересно, что для работы устройству не нужен источник энергии. Он изготовлен из материала, который при контакте с дождем вгрызается в землю.

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Восстановление лесов имеет важное значение для борьбы с изменением климата и защиты биоразнообразия, но посадка саженцев вручную может быть медленным и трудоемким процессом, сообщает CNN. В последние годы дроны использовались для разбрасывания семян в районах, обезлесенных пожарами. Однако этим семенам необходимо попасть в почву и прорасти, и это может оказаться непростой задачей.

Ответ нашли ученые из Университета Карнеги-Меллон в Пенсильвании. Вдохновленные природой, они создали специальный носитель семян, который можно сбрасывать с дронов. Инструменту не нужен источник энергии - он изготовлен из материала, который входит в землю при контакте с дождем.

Их семенной контейнер, изготовленный из деревянного шпона, может обеспечить посев с воздуха в труднодоступных местах, может использоваться для различных семян или удобрений и адаптироваться к самым различным условиям.

Директор лаборатории Линь Яо и ее коллеги были вдохновлены семенами эродия. Семена этого вида растений имеют спиралевидную конструкцию, которая меняет форму при намокании и таким образом более эффективно проникает в почву. Команда создала инструмент, основанный на том же принципе. Он изготовлен из древесины белого дуба, который естественным образом реагирует на изменения влажности. Древесина подверглась химической обработке, чтобы сделать ее более гибкой, а также более мягкой и плотной, что позволяет более эффективно расширяться. У эродия один «черешок», а у семенного носителя — три, что облегчает лучшее проникновение в почву.





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Однако ученые отмечают, что для разных мест необходимо разработать конкретные типы инструментов, чтобы адаптироваться к разным почвам и уровням влажности.