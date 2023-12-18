Компания Zeekr сообщила о значительном прогрессе в области аккумуляторных технологий, подчеркнув исключительные характеристики безопасности и скорость подзарядки.

Китайский производитель электромобилей Zeekr представил инновационные аккумуляторы, способные обеспечить сверхбыструю зарядку мощностью 500 кВт. Технология, получившая название "золотые батареи", в которых используется 800-вольтовый литий-железо-фосфатный модуль, скоро появится в новом автомобиле Zeekr 007.

реклама

Современные батареи, названные компанией Zeekr "золотыми", оснащены 800-вольтовым литий-железо-фосфатным модулем. Благодаря использованию новых разработанных материалов и упрощенной конструкции коэффициент использования объема нового блока батарей достигает 83,7 %, что выше, чем у решений, предлагаемых конкурентами. Кроме того, батареи отличаются высоким уровнем безопасности. Согласно официальному заявлению, новые батареи "чрезвычайно пожаробезопасны" и не взорвутся даже при сильном давлении. Это подтверждено испытаниями, проведенными при температуре до 700С0.

Главным преимуществом инновационного решения является его способность обеспечивать сверхбыструю зарядку. Батареи Zeekr, например, могут быть заряжены мощностью до 500 кВт. Это означает, что электромобили производителя могут быстро зарядиться на 10% до 80% всего за 15 минут. Если учесть, что новые аккумуляторы будут использованы в модели Zeekr 007 в следующем году, и ее максимальная дальность составит 870 километров, то эти 15 минут зарядки позволят восстановить запас энергии до 500 километров. Это действительно впечатляющий результат.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако стоит заметить, что сама технология быстрой зарядки — это не все. Проблемой может стать доступность зарядных устройств, так как большинство из них в настоящее время обеспечивают максимальную мощность до 350 кВт. Чтобы получить максимальную выгоду от представленного китайским производителем решения, возможно, потребуется обновить существующую инфраструктуру.