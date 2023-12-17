Компания Google DeepMind утверждает, что сделала первое в истории научное открытие с помощью чатбота с искусственным интеллектом

Группа ученых из Google DeepMind заявила, что с помощью искусственного интеллекта они сделали первое в истории научное открытие. Для этого они использовали большие языковые модели (LLM), которые являются основой для современных чат-ботов, таких как популярный ChatGPT OpenAI.

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LLM — это нейронные сети, которые исследуют лингвистические шаблоны в большом объеме текста и других данных, включая компьютерный код. Хотя LLM-чатботы популярны, они не создают новые знания и могут давать неправильные ответы.

DeepMind разработала систему под названием FunSearch, которая использует LLM для создания программных решений. FunSearch работает совместно с "оценщиком", который автоматически оценивает эффективность программ. Система использует большую языковую модель, называемую Codey, которая специально настроена на компьютерный код.

FunSearch сочетает Codey с другими системами, которые отбрасывают неверные или бессмысленные ответы, а затем повторно связывают хорошие программы. Хорошие программы объединяются и отправляются обратно в LLM для улучшения. Таким образом, система постоянно преобразует слабые программы в более эффективные, способные открывать новые знания.

Было принято решение протестировать эту систему на нескольких математических задачах. Один из них находил набор из трех точек таким образом, чтобы они не образовывали прямую линию.

На начальном этапе FunSearch описывает задачу на языке Python. Затем Codey заполняет пробелы, предлагая код, который решит проблему. Следующий алгоритм проверяет и оценивает то, что было придумано Codey. Лучшие предложения сохраняются и передаются обратно Codey, которая пытается завершить программу еще раз. Весь процесс повторяется несколько миллионов раз, что занимает несколько дней.

В результате FunSearch удалось придумать код, который генерировал правильное и ранее неизвестное решение задачи поиска наибольшего количества набора точек, три элемента которого никогда не образуют прямую линию.

Самое главное во всем этом — решение задачи новое, поэтому оно не могло даже появиться в обучающих данных алгоритма. Так что можно смело предположить, что искусственный интеллект «изобрёл» новое решение проблемы.

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Сами исследователи тоже удивлены. Альхуссейн Фаузи, исследователь DeepMind, сказал в интервью MIT Tech: "Честно говоря, у нас есть гипотезы, но мы не знаем точно, почему это работает. В начале проекта мы даже не знали, сработает ли он вообще".