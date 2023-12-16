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Германия, впечатленная успешными действиями российских вертолетчиков, спешно начала перевооружаться
Бундесвер Германии и компания Airbus Helicopters подписали контракт на приобретение до 82 многоцелевых вертолетов H145M. Это самый крупный заказ на H145M и, соответственно, самый крупный заказ на систему управления оружием HForce.

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Минобороны Германии подписало контракт с Airbus Helicopters на поставку 82 легких ударных вертолетов H145M, пишет overtdefense.com. Некоторые из них будут оснащены вооружением, которое позволит им уничтожать танки на больших дистанциях – это результат опыта, полученного в ходе продолжающейся войны на Украине.

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Согласно условиям контракта, уже на данный момент одобрено, что 57 вертолетов Airbus H145M будут поставлены Бундесверу, а остальные пять будут переданы силам специальных операций ВВС Германии. В будущем Airbus может предоставить еще 20 вертолетов H145M. Поставки планируется начать в следующем году.

Минобороны Германии сделало самую крупную инвестицию за последние годы, заказав новые модели винтокрылых машин, способных нести вооружение, включая противотанковые ракеты. Изначально только 24 из них будут адаптированы для работы с этим оружием. Это реакция на потребность бороться с танками, особенно после наблюдений аналитиков, которые свидетельствовали о успешных атаках российских вертолетов на украинскую бронетехнику с безопасной дистанции.

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Новые машины заменят нынешний парк немецких вертолетов Tiger. Хотя инвестиции значительны, представители Минобороны Германии рассматривают внедрение вертолетов H145M лишь как временное решение. Они будут использовать их до появления дронов нового поколения и барражирующих боеприпасов.

#германия #ударные вертолеты #airbus helicopters #airbus h145m
Источник: overtdefense.com
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