Создан сверхкомпактный городской электромобиль с удивительными характеристиками и невероятной маневренностью.

Мотоциклы предлагают маневренность, но не имеют удобств автомобилей, таких как крыша и место для хранения вещей. Автомобили, в свою очередь, более устойчивы, но менее компактны. Granstudio, мобильный стартап из Швейцарии, стремился объединить эти два типа транспортных средств. Komma UMV – уникальное транспортное средство, которое объединяет преимущества автомобиля и мотоцикла. Внешне оно похоже на автомобиль с четырьмя колесами, крышей, дверьми и багажником. Однако оно значительно компактнее, на 80% меньше большинства автомобилей, потребляет на 66% меньше энергии и обладает полной системой безопасности, включая ремни и подушки безопасности.

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Komma UMV — это инновационное транспортное средство, которое совмещает лучшие качества автомобилей, мотоциклов, квадроциклов и тук-тука. Его основной принцип - обеспечить эффективность без потери мобильности и комфорта для водителя. Даже в тех случаях, когда необходим компромисс, он реализуется таким образом, чтобы быть по-настоящему функциональным. Например, он может быть компактнее автомобиля, но его узкий профиль позволяет свободно маневрировать между автомобилями в пробке и парковаться даже на самых тесных местах.

«В студии мы фокусируемся как на проектировании автомобилей, так и на разработке планов мобильности для городов будущего. Однако, когда мы пытаемся объединить эти два аспекта, что-то не совсем сходится», — говорят дизайнеры GranStudio. — «Это особенно очевидно в Европе, где ясно, что идеальный город, который мы представляем для будущего, отдает приоритет качеству общественной жизни. пространства и общественные ценности. Это город, где автомобили не являются естественным местом и вырваны из контекста».

Komma UMV потребляет на 66 % меньше энергии, чем автомобиль, что означает на 70 % снижение эксплуатационных расходов и расходов на топливо по сравнению с обычным автомобилем, работающим на бензине. Все это действительно имеет большое значение, делая Komma UMV идеальным для поездок одного или двух человек.

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UMV обладает всеми преимуществами автомобиля при сохранении маневренности мотоцикла. У него есть четыре колеса с гидравлической системой наклона, которая обеспечивает устойчивость и позволяет делать крутые повороты, как на мотоцикле. Он оснащен полным приводом, подвеской, системами предотвращения столкновений и ABS. У UMV есть двери, крыша, ремни безопасности и подушки безопасности, поэтому пассажирам не нужны шлемы. В нем есть места для хранения вещей как перед пассажирским отсеком, так и в багажнике, предлагая больше места для хранения, чем на двухколесном транспортном средстве. С учетом ограничений по ширине и системы наклона, он использует руль, как у мотоцикла, и компоновку сидений, где пассажир находится прямо за водителем.