Создана специальная клавиатура, облегчающая работу дизайнеров на ПК.

Компьютеры являются мощными инструментами, которые широко используются для создания различных продуктов искусства, архитектурных проектов и других рабочих процессов. Однако существующие устройства для работы с ними не всегда удобны, что не способствует творческому процессу. Клавиатуры могут быть большими и неудобными, и даже если используется стилус, который работает как электронная ручка, все равно требуется использование клавиш. Комбинации клавиш предполагают управление множеством доступных функций, но их использование требует дополнительного усилия и запоминания, что может негативно повлиять на творческий процесс.

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Почти все программное обеспечение для дизайнеров и творческих специалистов требует использования комбинаций клавиш, чтобы облегчить выполнение задач. Однако работа с клавиатурой подразумевает назначение определенных клавиш, которые могут быть связаны или не связаны с конкретными действиями. Например, комбинация клавиш Ctrl+Z используется для отмены, а Ctrl+Y - для повтора. Помимо сложности запоминания таких комбинаций, они могут стать источником дискомфорта и боли в пальцах пользователя.

В этой связи и была разработана Figma Creator Micro Keyboard – небольшая квадратная клавиатура всего с 12 механическими клавишами, расположенными крестообразно. Идея состоит в том, что пользователь может «привязать» каждую из клавиш с одной из функций, чтобы отпала необходимость нажимать две или более клавиш для получения одинакового результата. Конечно, для многих программ 12 клавиш будет недостаточно (сама Figma имеет более 150 возможных действий), но в Figma Creator есть четыре «слоя», так что каждая клавиша фактически может выполнять четыре действия. Это дает вам в общей сложности 48 клавиш, сгруппированных по 12, которые доступны простым нажатием на емкостный датчик в углу.

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Дизайн самой клавиатуры довольно увлекательный и забавный: корпус из матового поликарбоната позволяет использовать внутреннюю RGB-подсветку. Низкопрофильные вогнутые колпачки клавиш можно заменить, поэтому вы можете выбрать тему или дизайн, соответствующий вашему настроению и рабочему процессу. Загвоздка в том, что клавиатура стоит $139 и в настоящее время доступна только по предварительному заказу на сайте store.figma.com.