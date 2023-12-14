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Bethesda для Starfield готовит масштабное обновление и новые функции
Создатели Starfield подтвердили, что готовят новые функции. Рассказываем подробности.

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Создатели Starfield, видимо, подверглись критике со стороны многих фанатов игры. Bethesda только что подтвердила, что их новая игра наконец-то получит серьезное обновление.

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Вскоре после премьеры у игры Starfield появилась солидная группа ненавистников. Многих игроков не устраивала очередная игра в стиле Fallout или Skyrim, которая в то же время, казалось, не дотягивала до своих предшественников. Критике подверглись скучные и пустые планеты, не требующее исследования исследование и даже пользовательский интерфейс, который игроки на ПК быстро начали исправлять с помощью модов.

До сих пор Bethesda совершенно неясно относилась к этой критике. Некоторые разработчики даже приняли необычное решение вступить в дискуссию с авторами обзоров в Steam. Создатели ответили на негативные мнения и предположили, что их игра может предложить гораздо больше, чем мы думаем.

Однако с момента премьеры Starfield прошло уже немало месяцев и наконец пришло время первых существенных улучшений. Во время недавнего обновления игры Bethesda раскрыла свои планы на будущее. В обширном комментарии на Reddit представитель студии рассказал, чего нам ждать от разработчиков в ближайшие месяцы.

Bethesda открыто призналась, что работает над несколькими новыми функциями, запрошенными игроками Starfield. К ним относятся карты города, поддержка модификаций и «новые способы путешествовать». К сожалению, мы пока не знаем, что означает это последнее утверждение, но оно может означать дополнительные транспортные средства, которые облегчат исследование для игроков.

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В последние месяцы невооруженным глазом было видно, что мнения фанатов о Starfield становятся все более критичными. Эту игру до сих пор ценят многие владельцы ПК и Xbox, но многие из них видят в ней серьезные недостатки, даже потратив 100 или 200 часов на исследование планет. В результате поклонники Bethesda, без сомнения, будут рады более крупному патчу.

#игра #starfield #bethesda
Источник: exputer.com
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