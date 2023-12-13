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Samsung готовит прорывные наушники с искусственным интеллектом
Samsung работает над беспроводными наушниками Galaxy Buds следующего поколения с возможностями искусственного интеллекта. Samsung планирует интегрировать языковой перевод в реальном времени и различные другие функции искусственного интеллекта в Galaxy Buds 3 Pro.

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В следующем году Samsung собирается выпустить новые беспроводные наушники линейки Galaxy Buds, которые, как ожидается, получат новые опции на основе искусственного интеллекта. Среди них будет функция перевода живой речи на разные языки. Идея не совсем нова, но корейский продукт способен популяризировать это решение.

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Азиатские СМИ сообщают, что компания Samsung работает над следующим поколением беспроводных наушников серии Galaxy Buds, которые, как ожидается, получат новые функции на основе искусственного интеллекта. Также ожидается, что ИИ будет играть важную роль в предстоящей серии смартфонов Galaxy S24.

Новые беспроводные наушники Samsung будут использовать возможности искусственного интеллекта во время разговоров в прямом эфире. Они будут переводиться на понятный пользователю язык. Это будет возможно как во время аудио- и видеозвонков, так и при разговоре с человеком лицом к лицу.

По слухам, это более продвинутое решение, чем то, которое Google реализовала в своих беспроводных наушниках Pixel Buds. В этом случае для работы функции требуется телефон, подключенный к интернету. В случае с Samsung, напротив, ожидается, что она будет работать без подключения к сети, поэтому передача данных будет происходить локально.

Искусственный интеллект будет играть большую роль в продуктах Samsung к 2024 году. Корейцы уже подтвердили, что грядущие смартфоны серии Galaxy S24, которые будут представлены миру в январе, получат функцию живого перевода. Поэтому решение следующих беспроводных телефонов, вероятно, станет своего рода расширением этой опции, и просто доставать телефон из кармана тогда станет необязательно.

Стоит отметить, что на рынке уже существуют небольшие устройства, облегчающие общение на иностранных языках, но внедрение подобных решений в смартфоны и наушники сделает это широко доступным. Кроме того, отпадет необходимость носить в карманах дополнительные гаджеты.

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Новая функция, основанная на искусственном интеллекте, скорее всего, появится сначала в беспроводных наушниках Samsung Galaxy Buds 3 Pro, выход которых ожидается в 2024 году. Вероятно, решение не попадет в старшие модели в виде обновления программного обеспечения, и если вы захотите им воспользоваться, то придется потратиться на новое поколение наушников. Впрочем, точные планы корейской компании неизвестны, а сам производитель не комментирует подобные утечки.

#наушники #ии #galaxy buds #samsung galaxy buds 3 pro
Источник: ts2.space
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