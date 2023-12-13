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Видео с уникальным Lamborghini Urus появилось на YouTube
Предлагаем познакомиться с видео, на котором представлен уникальный шестиколесный Lamborghini Urus. Все, что известно про этот SUV, вы узнаете из этой новости.

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На YouTube появилось видео с уникальным Lamborghini Urus. Этот автомобиль не использует электрификацию, а вместо этого оснащен твин-турбо V8 и имеет шестиколесную схему.

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Видео позволяет рассмотреть модифицированный Urus с тремя осями и шестью колесами. Что делает его особенным, так это отсутствие открытой грузовой платформы, характерной для грузовиков, и наличие полностью закрытой площадки с задним люком. На данный момент сборка автомобиля выглядит почти завершенной. Множество внешних компонентов являются эксклюзивными для автомобилей класса SUV, включая брутальный задний диффузор, дополнительный спойлер на крыше и расширенные колесные арки. Колеса также не являются стандартными.

Создали этого монстра в компании South Florida Jeeps. Если это имя вам не знакомо, эта компания также производит Wranglers и Broncos с шестью колесами под своим брендом Apocalypse Manufacturing.


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Компания Apocalypse Manufacturing подтвердила, что вторая и третья оси работают в тандеме, что делает Urus еще более функциональной машиной. В компании сообщили нам, что стандартный 4,0-литровый двигатель V8 не подвергался никаким изменениям, поскольку он был достаточно мощным с его 641 лошадиными силами.

#lamborghini urus #suv #шестиколесным
Источник: motor.ru
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