Предлагаем познакомиться с видео, на котором представлен уникальный шестиколесный Lamborghini Urus. Все, что известно про этот SUV, вы узнаете из этой новости.

На YouTube появилось видео с уникальным Lamborghini Urus. Этот автомобиль не использует электрификацию, а вместо этого оснащен твин-турбо V8 и имеет шестиколесную схему.

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Видео позволяет рассмотреть модифицированный Urus с тремя осями и шестью колесами. Что делает его особенным, так это отсутствие открытой грузовой платформы, характерной для грузовиков, и наличие полностью закрытой площадки с задним люком. На данный момент сборка автомобиля выглядит почти завершенной. Множество внешних компонентов являются эксклюзивными для автомобилей класса SUV, включая брутальный задний диффузор, дополнительный спойлер на крыше и расширенные колесные арки. Колеса также не являются стандартными.

Создали этого монстра в компании South Florida Jeeps. Если это имя вам не знакомо, эта компания также производит Wranglers и Broncos с шестью колесами под своим брендом Apocalypse Manufacturing.





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Компания Apocalypse Manufacturing подтвердила, что вторая и третья оси работают в тандеме, что делает Urus еще более функциональной машиной. В компании сообщили нам, что стандартный 4,0-литровый двигатель V8 не подвергался никаким изменениям, поскольку он был достаточно мощным с его 641 лошадиными силами.