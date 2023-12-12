Утечка информации произошла из сообщения на корейском блоге Naver

На основании недавней утечки можно ожидать, что Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 будут выглядеть по-разному, когда будут выпущены в следующем году.

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Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 наверняка станут интересными складными устройствами, учитывая множество недавних утечек. Ожидается, что телефоны будут анонсированы в середине следующего года и заменят доступные в настоящее время Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5, которые претерпели в основном разного рода обновления по сравнению с их предшественниками.

Появилась новая утечка, которая еще раз проливает свет на соотношение сторон дисплея будущих складных устройств Samsung, предлагая некоторую информацию, связанную с дизайном. Это стало известно из сообщения в корейском блоге Naver, в котором информатор намекает, что Samsung работает над складным дисплеем для смартфона с другим соотношением сторон по сравнению с доступным в настоящее время Galaxy Z Fold 5, добавляя, что это устройство будет выпущено как Galaxy Z Fold 6.

По данным источника, изменения, внесенные во внутренний дисплей, также повлияют на дизайн внешнего дисплея. Косвенно можно ожидать изменения общего внешнего вида складного устройства, поскольку изменения в дисплеях повлияют на внешний вид конечного продукта. Несмотря на упоминание соотношения сторон, информатор не назвал конкретные соотношения сторон будущего складного дисплея. Утечка согласно источнику исходит от источников в цепочке поставок, что намекает на то, что она может быть точной.

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Информатор также упоминает подробности о Galaxy Z Flip 6, заявляя, что при анонсе ожидается, что в этой модели можно ожидать некоторые изменения. Однако эти изменения в основном связаны с рамкой внутреннего дисплея, которая, как утверждает источник, будет тоньше, чем у предыдущей модели. Новый дисплей на обложке текущего Galaxy Z Flip 5, который имеет папку странной формы, похожую на дизайн, также претерпит некоторые заметные изменения.