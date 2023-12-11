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В Европе собираются запретить въезд внедорожников в города
Мэр Парижа, Анн Идальго, решила работать над «вытеснением» автомобилей из центров городов. В первую очередь это касается джипов и кроссоверов. Эта инициатива может быть поддержана политиками других европейских стран.

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Мэр Парижа, Анн Идальго, хочет запретить внедорожникам въезд в центр города и с этой целью объявила референдум среди жителей.

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Столица Франции – не единственный город, где планируется запретить или ограничить движение внедорожников, ведь такие планы есть и в некоторых городах Германии и Польши. Противниками таких ограничений являются не только владельцы внедорожников, но и компании, производящие все больше автомобилей этого типа.

В Европе водители, желающие управлять внедорожником в городах, особенно в их центрах, сталкиваются со все большим количеством препятствий. Они призваны не только ограничить въезд старых транспортных средств, чрезмерно загрязняющих воздух, но и способствовать сокращению количества автомобилей и уменьшения их габаритов.

Как сообщает welt.de и theguardian.com, мэр Парижа Анн Идальго предлагает необычное решение. Она предложила провести необычный референдум, на котором жители Парижа проголосуют за будущее спорного (по мнению некоторых) типа автомобиля: внедорожника. Идальго назначила дату голосования на 4 февраля. Оно призвано помочь принять решение о «большем или меньшем количестве внедорожников в Париже».

«Этим голосованием мы хотим положить конец ошибочному развитию автопроизводителей, которые заставляют людей покупать более крупные, более дорогие, более ресурсоемкие и более загрязняющие окружающую среду продукты», – заявила она в соцсетях.

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Поступая так, Идальго находит отклик в текущей транспортной политике во многих крупных европейских городах. Это является результатом климатических целей ЕС и «Зеленого курса» и заставляет политиков всех уровней работать над «вытеснением» автомобилей из центров городов.

#европа #париж #внедорожники #анн идальго
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