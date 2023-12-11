Космические силы США объединяются со SpaceX для запуска своего космического самолета X-37B. Космический самолет будет запущен компании SpaceX, что предполагает, что он поднимется выше, чем раньше.





SpaceX готовится к очередной миссии ВВС США. На этой неделе большая ракета Falcon Heavy выведет на орбиту космический самолет X-37B. Это будет следующая миссия этой машины в космос, которая проходит испытания уже несколько лет. Выглядит как небольшой шаттл.

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X-37B — космический самолет, который ВВС США испытывают уже более десятка лет. На сегодняшний день было проведено несколько испытаний, каждое из которых было все продолжительнее и продолжительнее предыдущего. SpaceX готовится к очередному запуску в рамках проекта OTV (Orbital Test Vehicle).

Для следующей миссии OTV для ВВС США SpaceX будет использовать ракету Falcon Heavy. Он состоит из первых трёх шагов. Самолет Х-37В располагается в специальном грузовом отсеке космического корабля, который можно увидеть на фото ниже.

С его помощью в космос будут запущены эксперименты НАСА.

В настоящее время SpaceX планирует запуск миссии USSF-52 11 декабря (в ночь с 11 на 12 декабря) с космической станции LC-39A в Космическом центре Джона Ф. Кеннеди во Флориде. Стартовое окно начинается в 4:11 МСК. Ракета Falcon Heavy будет запущена с полезной нагрузкой, которая через несколько минут окажется на орбите. Если погодные условия не будут благоприятными, еще одно стартовое окно запланировано на 12 декабря, старт в то же время. Следить за трансляцией можно на канале SpaceX на платформе X.

X-37B — космический самолет, который на первый взгляд похож на космический челнок. НАСА закрыло программу «Спейс Шаттл» много лет назад. Машина спроектирована аналогично космическому челноку, но меньше по размеру. Такая конструкция позволяет самолету приземляться на взлетно-посадочную полосу после выполнения задания.

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В рамках следующей миссии X-37B отправится на модифицированные орбиты. Кроме того, эксперимент НАСА Seeds-2 проверит воздействие радиации на семена растений.