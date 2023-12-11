Речь пойдет об эксперименте американских ученных, создавших VR-очки для лабораторных мышей. Рассказ о проекте, который позволяет узнать. Как животные воспринимают окружающий мир.

Ученые разработали небольшие VR-очки для лабораторных мышей. Цель проекта — узнать, как животные воспринимают мир. Первые результаты эксперимента весьма многообещающие. Предложенная система iMRSIV доказала свою эффективность в плане того, как адаптировались к ней грызуны.

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Очки виртуальной реальности находятся в широком использовании и имеют множество применений. Идея применения виртуальной реальности для животных не нова. Однако, ученые из Северо-Западного университета в США провели эксперименты с лабораторными мышами, применяя новые подходы, и результаты обещают быть весьма перспективными. Ученые разработали маленькие очки виртуальной реальности для мышей, которые не требуют непосредственного ношения животными. Вместо этого, очки были размещены на достаточно близком расстоянии от линз, чтобы они закрывали поле зрения мышей. Эта система получила название iMRSIV. Кроме того, была использована особая беговая дорожка, на которой мыши могли бегать на месте.

Оказалось, что грызуны адаптировались к системе iMRSIV за гораздо более короткое время по сравнению со старыми решениями, использовавшимися в прошлом.

Цель эксперимента — понять, как животные воспринимают мир. Однако сначала необходимо как можно лучше воспроизвести природную среду в лабораторных условиях. Благодаря новым VR-очкам удалось получить гораздо более качественные проекции естественных врагов грызунов, в том числе хищных птиц.

Мыши, видя «приближающихся птиц», реагировали естественным образом, например, начинали бежать. Это реакции, которые обычно можно наблюдать в окружающей среде. Кроме того, были предприняты попытки имитировать преследование добычи, но это решение еще нуждается в доработке. Однако ученые видят в этом большой потенциал.

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Ученые заверяют, что их VR-очки для мышей проще построить по сравнению с другими системами такого типа и требуют меньших финансовых затрат.