В новости рассказано про Last Sentinel – игру, которая была анонсирована на Game Awards 2023. В новости представлен трейлер этой игры, дана цитата ее разработчика Стива К. Мартина, а также вся информация, которая имеется про эту игру на данный момент.

Game Awards 2023 принесла много интересных игровых анонсов. Новая игра с ее антиутопическим открытым миром выглядит особенно интригующе.

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Трейлер Last Sentinel впервые был показан на церемонии The Game Awards в этом году. Видео продолжительностью менее двух минут наполнено множеством событий. Мы видим много эмоциональных нитей. Также следует обратить внимание на характерную антиутопическую цветовую палитру, показанную в ролике.





Last Sentinel переносит геймеров в открытый мир, действие которого происходит в футуристическом Токио. Действие происходит в будущем, через 70 лет. В результате наводнения несколько частей города оказались разделены стеной. Уровень моря отмечает границы между вновь созданным новым миром и старым миром.

На самом деле о Last Sentinel мало что известно. Дата релиза и платформы, на которых может дебютировать эта игра, неизвестны. Однако мы знаем, что игра разработана Lightspeed Studios, продюсером Стивом К. Мартином, которого знает вся мировая геймерская индустрия. В прошлом разработчик трудился над многими популярными ныне играми. Речь идет о GTA 5, Red Dead Redemption 2, Bully, LA Noire и Max Payne 3.

«Last Sentinel воплощает видение Lightspeed LA — стремление к захватывающему повествованию и дизайну, ориентированному на игрока. Мы стремимся переопределить игровые повествования, уделяя приоритетное внимание творчеству и используя наш опыт, чтобы предложить игрокам богатый и полезный опыт», — сказал Мартин в своем заявлении на The Game Awards 2023.

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В самом трейлере Last Sentinel выглядит очень привлекательно. Unreal Engine, на котором будет основана эта игра, явно справляется со своей задачей. Теперь остается только набраться терпения и надеяться, что создатели в ближайшем будущем раскроют больше подробностей о своем проекте.