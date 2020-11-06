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Metro 2033: Наследие - масштабная модификация, добавляющая открытый мир

Ещё недавно само понятие моддинга на Metro 2033 было чем-то фантастическим, а теперь мы с нетерпением ждём уже второй проект.
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В мае 2020 года интернет пестрил новостями о том, что в свет вышла первая сюжетная модификация на Метро 2033, под названием "Проводник". И действительно, это уникальный проект, аналогов которому просто не было, в первую очередь из-за отсутствия официального инструментария. Буквально на днях, авторы "Проводника", Green Games Group, объявили о том, что взялись за новый мод и даже выпустили первый геймплейный ролик.


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Инструментарий по-прежнему отсутствует, и разработчикам приходится с трудом работать на кустарном SDK, но даже это не остановило команду от реализации задумки эдакого мини открытого мира. В "Наследии" нам дадут погулять по разрушенной Москве от Киевского вокзала до самой Смоленской площади, при этом в игру перенесут все достопримечательности города, которые игрок сможет самолично посетить.

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Мир не собираются оставлять пустым, а сюжет линейным. И поможет им в этом создание уймы второстепенных квестов, в некоторых из них даже можно будет встретить персонажей, которые встречались фанатам в книжной вселенной. Также была проведена работа с интерфейсом, звуками, оружием и кучей других деталей.

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Но сюжет, впрочем, модмейкеры решили пока держать в тайне. Хотя пару деталей таки уточнили. Известно, что его события разворачиваются после событий игры Last Light и идут параллельно роману «Метро 2034», а главным героем выступит зачисленный в Орден ганзейский новобранец.

Релиз модификации планируется в 2021 году. 

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