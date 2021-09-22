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Ubisoft возродит культовую франшизу Driver

Правда, не в том виде, в каком хотелось бы многим игрокам.
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Последняя заметная игра в серии Driver вышла в 2011 году — это была неплохо принятая геймерами и критиками Driver: San Francisco. К сожалению, гоночный экшен неважно продавался и разочаровал Ubisoft. С тех пор серия считается замороженной. И вот, десятилетие спустя появилась информация, что Ubisoft планирует вернуться к франшизе. Но не спешите радоваться — издательство хочет сделать не новую игру и даже не ремастер какой-то старой части, а сериал.

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Его выход запланирован на стриминговой платформе Binge, которую планируют запустить в 2022 году. Особенность платформы в том, что она ориентирована на геймерское сообщество. Именно на игроков и их интересы будет ориентирован основной контент Binge. Цена подписки на сервис, пока не сообщается. 

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«Мы всегда открыты для новых способов повествования, поэтому мы очень рады сотрудничать с Binge, новой захватывающей платформой, специально предназначенной для создания развлечений премиум-класса для фанатов игр», — заявил Даниэль Крейник, глава отдела телевизионных разработок Ubisoft Film & Television. Планирует ли Ubisoft воскресить игровую серию, издательство уточнять не стало. 

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