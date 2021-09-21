Netflix показала новый кадр из второго сезона «Ведьмака»
Популярный американский журнал Entertainment Weekly поделился новым кадром из ожидаемого нового сезона сериала «Ведьмак» от стриминговой платформы Netflix. На нем можно увидеть ведьмака Геральта с мечом в руках и под действием эликсиров. Второй сезон ТВ-шоу выходит уже совсем скоро — 17 декабря на Netflix станут доступны все 8 эпизодов сезона. К своим ролям вернутся все ключевые актеры.
реклама
История в продолжении сконцентрируется на становлении Цири и на ее взаимоотношениях с Геральтом, который пытается свыкнуться с ролью защитника молодой девушки и отца по волне Предназначения. Генри Кавилл обещает показать разные стороны своего персонажа — зритель увидит как привычного сварливого и едкого Геральта, так и его мудрое и рассудительное «Я». Как сообщают создатели сериала, в основу второго сезона легли вторая и третья книги Анджея Сапковского из саги о Ведьмаке — «Кровь эльфов» и «Час презрения». А также один из рассказов сборника «Меч предназначения».
Netflix еще не объявляла о продлении сериала на третий сезон. Пока руководство стриминговой платформы хочет посмотреть, как покажет себя второй сезон и проверить сумеет ли он стать таким же популярным, каким был первый.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила