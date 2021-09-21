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Netflix показала новый кадр из второго сезона «Ведьмака»

Продолжение ТВ-приключений Геральта из Ривии не за горами.
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Популярный американский журнал Entertainment Weekly поделился новым кадром из ожидаемого нового сезона сериала «Ведьмак» от стриминговой платформы Netflix. На нем можно увидеть ведьмака Геральта с мечом в руках и под действием эликсиров. Второй сезон ТВ-шоу выходит уже совсем скоро — 17 декабря на Netflix станут доступны все 8 эпизодов сезона. К своим ролям вернутся все ключевые актеры.

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История в продолжении сконцентрируется на становлении Цири и на ее взаимоотношениях с Геральтом, который пытается свыкнуться с ролью защитника молодой девушки и отца по волне Предназначения. Генри Кавилл обещает показать разные стороны своего персонажа — зритель увидит как привычного сварливого и едкого Геральта, так и его мудрое и рассудительное «Я». Как сообщают создатели сериала, в основу второго сезона легли вторая и третья книги Анджея Сапковского из саги о Ведьмаке — «Кровь эльфов» и «Час презрения». А также один из рассказов сборника «Меч предназначения».  

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Netflix еще не объявляла о продлении сериала на третий сезон. Пока руководство стриминговой платформы хочет посмотреть, как покажет себя второй сезон и проверить сумеет ли он стать таким же популярным, каким был первый.

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