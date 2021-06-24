Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

​Wolfenstein 3 придется подождать

Пока MachineGames не закончит экшен про Индиану Джонса, третью часть приключений Би Джей Бласковица ждать не стоит.
[ ] для раздела Блоги
3
-100 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Старший вице-президент Bethesda Softworks Пит Хайнс заявил, что игрокам не стоит рассчитывать на скорый релиз Wolfenstein 3. По его словам, разработчики из MachineGames сейчас упорно трудятся над экшеном про Индиану Джонса, который все еще находится на раннем этапе производства. И пока команда не доведет игру до нужной «кондиции», за новые проекты она браться не станет. Пит Хайнс отмечает, что он в числе тех, кто больше всех хочет получить новую часть Wolfenstein. 

реклама

Игру про Индиану Джонса Lucasfilm Games и Bethesda Softworks анонсировали в начале 2021 года. Был представлен лишь короткий тизер проекты, и пока что даже толком не ясно, к какому конкретно жанру игра относится. MachineGames может сделать как фирменный шутер от первого лица, так и экшен в стиле Uncharted. Также, учитывая, что продюсером игры выступает Тодд Говард, геймдизайнер и директор серии The Elder Scrolls и последних частей Fallout, в Indiana Jones вполне возможен открытый мир.

Wolfenstein 2: The New Colossus вышла в 2017 году. В 2019-ом состоялся релиз кооперативного спин-оффа под названием Wolfenstein: Youngblood. Хоть перезапуск Wolfenstein от MachineGames и пришелся по душе игрокам и критикам, продажи обновленной серии, по слухам, оставляют желать лучшего. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

wolfenstein: the new order wolfenstein wolfenstein: the old blood wolfenstein ii: the new colossus
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
17
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
8
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
10
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 43
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завтра DNS в четвёртый раз выставит на продажу NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti по низким ценам
57
Китайские майнеры перевозят самолетами тонны оборудования в США
31
Через несколько часов состоится распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р в DNS
37
Захар Бочаров: игроки не заметили в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 главную подсказку на новый сюжет
16
Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое
39
Цены на GeForce RTX 3070 в Китае упали на 500 долларов после новых ограничений по криптовалюте
28
Китайские майнеры массово отключают фермы Биткоина и Эфириума, а эффективность добычи падает
27
Xiaomi Redmi Note 10S представлен в России – Helio G95, NFC и MIUI 12.5 по цене от 21 990 рублей
2
Создатель Minecraft считает, что его проект "немного мёртв"
7
Готовимся к завтрашней распродаже видеокарт в ДНС заранее — добавляем любую карту прямо в корзину
38
Захар Бочаров: в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки не заметили много новых монстров
15
Рост цены Эфириума увеличил доходы майнеров на 30% – дешёвых видеокарт не будет
57
Основатели криптобиржи Africrypt исчезли с Биткоинами на сумму 4 миллиарда долларов
58
CNBC: Китайские майнеры перевозят в США 3 тонны видеокарт для добычи криптовалют
24
Microsoft подтвердила фон рабочего стола Windows 11
16
Завтра состоится презентация новой операционной системы Windows 11
26
Онлайн Factorio резко вырос после неудачной попытки «отмены» её создателя
18
MSI объявила характеристики и хешрейт своей карты для майнинга CMP 50HX
10
Кит купил большую партию Биткоинов, когда они торговались на отметке $28 500
21
Motorola отказывается от бренда Moto и G10 попадает в Россию как Lenovo K13 Note
5

Популярные статьи

10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
88
О Chia, криптовалютах и сжатии интернета спустя 3 месяца - подводим итоги
46
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
18
Собираем оптимальный игровой ПК за 40 000 рублей в период дефицита видеокарт
16
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
50
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
8
Распродажа ПО: Windows 10 и полезные утилиты со скидкой до 90%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
17
Обзор комплекта из беспроводной клавиатуры и мышки Genius Smart KM-8200
1

Сейчас обсуждают

LazyCamel
20:29
О. Очередные кукурузные мегабайты фисончиков подвезли.
Новые игровые SSD Seagate FireCuda 530 M.2 достигают скорости 7300 МБ/с
vurdalakec
20:29
Я бы понял данного товарища если бы он выпаивал из 2080 поочерёдно банки памяти и уменьшал объём памяти с 8 гб до 1гб чтобы реально увидеть разницу, а тут он сравнил топ 8гб с лоу-мидл 4гб, хоть бы ...
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
Александр Элмо
20:28
Ну видишь, разбудила, говно проснулось и создало пост.
Кооперативный шутер Aliens Fireteam во вселенной «Чужих» выйдет в конце августа
Александр Лисин
20:28
Вот у меня такой же вопрос. Я продал видеокарту и сижу на встройке - это значит я не могу обновиться до 11?? Чё за бред, майки?
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
Юрий Соколов
20:26
далее новость: ритейлеры скинули еще 500, но даже за рекомендованную цену никто не покупает... ритейлеры уничтожают катком все запасы новых карт. Игра начинается по-новой с выходом 4ххх-серии
Видеокарты AMD Radeon RX 6800 подешевели в Европе на 450 евро из-за падения цены Ethereum
terenty79
20:25
Как это не ясно, почему у новых форточек выросли системные требования по процессору, оперативной памяти, месту на жестком диске и видеобуферу. во первых, этих форточек нет, 10 виндовс это последний в...
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
romik555
20:25
Ну ты мамонт... у меня 128уже было...
Microsoft повысила системные требования новой ОС Windows 11, сделав её несовместимой со старыми ПК
X-Hunter777
20:25
Можно назвать Х3 или ХэЗэ :-)
Ретейлер США: Цифра 13 может уменьшить популярность iPhone 13 из-за фактора суеверий
vurdalakec
20:21
Гей Кук можешь назвать свой телефон iPhone 12+1, не благодари.
Ретейлер США: Цифра 13 может уменьшить популярность iPhone 13 из-за фактора суеверий
Игорь Данилов
20:21
У меня нормальный комп БФ4 идет на высоких, но 10-ка меня задолбала. Перешел на 7-ку сегодня и сижу тихонько хрюкаю от счастья..ВОТ ЭТО БЫСТРОТА!
Что делать пользователям Windows 7 в 2020 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем