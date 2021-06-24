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Старший вице-президент Bethesda Softworks Пит Хайнс заявил, что игрокам не стоит рассчитывать на скорый релиз Wolfenstein 3. По его словам, разработчики из MachineGames сейчас упорно трудятся над экшеном про Индиану Джонса, который все еще находится на раннем этапе производства. И пока команда не доведет игру до нужной «кондиции», за новые проекты она браться не станет. Пит Хайнс отмечает, что он в числе тех, кто больше всех хочет получить новую часть Wolfenstein.

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Игру про Индиану Джонса Lucasfilm Games и Bethesda Softworks анонсировали в начале 2021 года. Был представлен лишь короткий тизер проекты, и пока что даже толком не ясно, к какому конкретно жанру игра относится. MachineGames может сделать как фирменный шутер от первого лица, так и экшен в стиле Uncharted. Также, учитывая, что продюсером игры выступает Тодд Говард, геймдизайнер и директор серии The Elder Scrolls и последних частей Fallout, в Indiana Jones вполне возможен открытый мир.

Wolfenstein 2: The New Colossus вышла в 2017 году. В 2019-ом состоялся релиз кооперативного спин-оффа под названием Wolfenstein: Youngblood. Хоть перезапуск Wolfenstein от MachineGames и пришелся по душе игрокам и критикам, продажи обновленной серии, по слухам, оставляют желать лучшего.

