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Завершились съемки фильма по мотивам Borderlands

Об этом сообщила одна из актрис в своем Twitter-аккаунте.
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Юная актриса Ариана Гринблатт написала в своем «Твиттере», что съемочный процесс фильма Borderlands завершился.

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«Съемки закончились! Я горжусь и взволнована тем, что мы сделали вместе. Эта маленькая девочка не забудет актеров, команду и прекрасных людей из Будапешта, которые заботились обо мне. Фанаты, ваши головы скоро взорвутся, поверьте!», — пишет актриса.

Фильм Borderlands основывается на популярной серии игр от Gearbox Software и 2К Games. 

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Картину снял режиссер Элай Рот, известный по кровавым и жестким лентам вроде «Хостел», «Зеленый ад», «Кто там», «Жажда смерти», а также по сотрудничеству с Квентином Тарантино. Помимо Арианы Гринблатт в Borderlands снялись Джина Гершон, Кейт Бланшетт, Хейли Беннет, Джек Блэк, Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Эдгар Рамирес и другие актеры. Сценаристом фильма выступает Крейг Мазин, известный по нашумевшему сериалу «Чернобыль» от HBO.  

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Руководитель Gearbox и продюсер серии Borderlands Рэнди Питчфорд не так давно подчеркнул, что события фильма происходят не во вселенной видеоигр. Это решение обусловлено тем, что авторы кино-адаптации не хотели, чтобы у них были связаны руки. Они стремились рассказать совершенно уникальную историю. Однако Питчфорд уверяет, что фильм с уважением относится к лору игр и постарается передать фирменную атмосферу и стиль Borderlands. 

Премьеру фильма Borderlands создатели пока не обозначили. Предположительно он выйдет в 2022 году.  

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