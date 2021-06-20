Сценаристом сериала по Assassin’s Creed от Netflix станет один из авторов «Крепкого орешка»
Осенью 2020 года стало известно, что Ubisoft и Netflix совместными усилиями займутся производством сериала по хитовой игровой франшизе Assassin’s Creed. До этого уже выходил полнометражный фильм «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером в главной роли, но он плохо показал себя в прокате и разочаровал критиков и зрителей. После него в Ubisoft решили, что в формате телевизионного сериала вселенная Assassin’s Creed раскроется лучше.
реклама
И вот теперь объявлено, что сценаристом и шоураннером ТВ-шоу станет Джеб Стюарт, один из авторов оригинального «Крепкого орешка» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Также Стюарт писал сценарий к кассовому хиту «Беглец» с Харрисоном Фордом и спин-оффу к сериалу «Викинги» под названием «Викингки: Вальгалла». Последний факт может косвенно намекать, что в сериале Assassin’s Creed внимание будет уделено эпохе викингов. Но загадывать пока рано.
Часть фанатов со скепсисом отнеслась к назначению Джеба Стюарта. Сценаристу 65 лет, так что едва ли он геймер, хорошо знакомый с лором и геймплеем игровой серии Assassin’s Creed. Следовательно, у Стюарта едва ли получится качественно адаптировать в сериальный формат дух и особенности игры. Вполне реальна очередная бестолковая экранизация видеоигры от людей, которые никогда не играли в видеоигры. Однако в Netflix уверены в своем выборе:
У Джеба Стюарта обширные познания в истории, поэтому мы чувствуем, что он правильный человек. Он действительно понимает историческую драму, и мы думаем, что он станет хорошим активом для вселенной Assassin's Creed.
реклама
Конкретной даты премьеры у сериала пока нет. Предположительно съемки должны начаться в 2022 году.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила