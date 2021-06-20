Сайт Eurogamer выбрал лучшую игровую гарнитуру 2021 года
Известный игровой сайт Eurogamer попытался определить лучшие наушники для геймеров, актуальные в 2021 году. В ТОП попали как проводные, так и беспроводные варианты. Разумеется, список субъективный и многим наверняка покажется спорным, но взглянуть на него, как минимум, любопытно.
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Итак, открывают список наушники Razer BlackShark V2.
Автор Eurogamer пишет, что это лучшая бюджетная гарнитура, которая попадала к ним на тестирование. Наушники идеально подходят для прослушивания музыки благодаря широкой звуковой сцене, а также отлично показывают себя в играх благодаря продвинутым драйверам и поддержкой расширенного объемного звука 7.1. Микрофон в наушниках съемный; хороший, но не выдающийся. Весят наушники 262 грамма.
Дальше в списке Eurogamer беспроводная гарнитура Logitech G Pro X Wireless.
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По заверению журналиста она обеспечивает такую же низкую задержку, как и проводные модели. Автор отмечает, что наушники демонстрируют нейтральный уровень звучания с акцентом на средние частоты, что выделяет в играх, к примеру, звук шагов. Для соревновательных экшенов вроде Apex Legends и CS: GO это довольно удобная «фича». Также гарнитура выделяется большим количеством элементов управления на одном из наушников и батареей на 20 часов работы.
Третьей в списке следует Epos H3.
Ее Eurogamer характеризует лаконично: комфортная гарнитура среднего уровня от премиального бренда. В ней отличное качество звука, а микрофон — вообще один из лучших на памяти обозревателя. Еще у наушников классный дизайн и хорошая эргономика — они будут удобны для людей в очках.
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Продолжает список Turtle Beach Recon 500.
Это не слишком дорогая гарнитура, в которой, по мнению, Eurogamer есть все необходимое. Наушники удобно сидят на голове, не мешают очкам и хвастаются отличной пассивной шумоизоляцией. Гарнитура поддерживает 60 миллиметровые двойные излучатели Eclipse, которые обеспечивают удивительный точный звук. В конструкции наушников композитный материал на основе древесины.
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Ну, и наконец в финале списка игровая гарнитура Audeze Penrose X.
Обозреватель отмечает, что это лучшая беспроводная премиальная гарнитура, которую они тестировали за все время. Время автономной работы наушников около 15 часов. Penrose X оснащены высококачественным 100-мм планарно-магнитным излучателем с набором фирменных технологий Audeze, которые обеспечивают исключительную детализацию и высокую точность воссоздания звуковой картины.
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