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Сайт Eurogamer выбрал лучшую игровую гарнитуру 2021 года

Хоть до конца года еще далеко, у популярного игрового сайта уже есть мнение, какие наушники лучшие в 2021-ом.
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Крутая 3060 намного дешевле 100 тр - ниже цен нет
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Известный игровой сайт Eurogamer попытался определить лучшие наушники для геймеров, актуальные в 2021 году. В ТОП попали как проводные, так и беспроводные варианты. Разумеется, список субъективный и многим наверняка покажется спорным, но взглянуть на него, как минимум, любопытно.  

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Итак, открывают список наушники Razer BlackShark V2.

Автор Eurogamer пишет, что это лучшая бюджетная гарнитура, которая попадала к ним на тестирование. Наушники идеально подходят для прослушивания музыки благодаря широкой звуковой сцене, а также отлично показывают себя в играх благодаря продвинутым драйверам и поддержкой расширенного объемного звука 7.1. Микрофон в наушниках съемный; хороший, но не выдающийся. Весят наушники 262 грамма.

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MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
-70 000р на ASUS RTX 3080 в Ситилинке
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Дальше в списке Eurogamer беспроводная гарнитура Logitech G Pro X Wireless.

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По заверению журналиста она обеспечивает такую же низкую задержку, как и проводные модели. Автор отмечает, что наушники демонстрируют нейтральный уровень звучания с акцентом на средние частоты, что выделяет в играх, к примеру, звук шагов. Для соревновательных экшенов вроде Apex Legends и CS: GO это довольно удобная «фича». Также гарнитура выделяется большим количеством элементов управления на одном из наушников и батареей на 20 часов работы.

Третьей в списке следует Epos H3.

Ее Eurogamer характеризует лаконично: комфортная гарнитура среднего уровня от премиального бренда. В ней отличное качество звука, а микрофон — вообще один из лучших на памяти обозревателя. Еще у наушников классный дизайн и хорошая эргономика — они будут удобны для людей в очках.

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Продолжает список Turtle Beach Recon 500

Это не слишком дорогая гарнитура, в которой, по мнению, Eurogamer есть все необходимое. Наушники удобно сидят на голове, не мешают очкам и хвастаются отличной пассивной шумоизоляцией. Гарнитура поддерживает 60 миллиметровые двойные излучатели Eclipse, которые обеспечивают удивительный точный звук. В конструкции наушников композитный материал на основе древесины.

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Ну, и наконец в финале списка игровая гарнитура Audeze Penrose X

Обозреватель отмечает, что это лучшая беспроводная премиальная гарнитура, которую они тестировали за все время. Время автономной работы наушников около 15 часов. Penrose X оснащены высококачественным 100-мм планарно-магнитным излучателем с набором фирменных технологий Audeze, которые обеспечивают исключительную детализацию и высокую точность воссоздания звуковой картины.


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