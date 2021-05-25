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Еще в 2013 году Гейб Ньюэлл объявил о сотрудничестве с кинокомпанией Bad Robot Productions, принадлежащей известному продюсеру, режиссеру и сценаристу Джей Джей Абрамсу («Супер 8», «Звездный путь», «Звездные войны: Пробуждение Силы»). В рамках договора Bad Robot должна была заняться экранизациями Portal и Half-Life. С тех пор никаких известий о статусе экранизаций не поступало.

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В интервью IGN Джей Джей Абрамс, наконец, прояснил, что сегодня происходит кинолентами по культовым игровым франшизам. По словам Абрамса, написание сценария фильма Portal перешло в активную фазу, и результат должен получиться очень веселым. Абрамс уверен, что игра Valve выделяется уникальным повествованием, в котором кроется огромный потенциал для будущего фильма. Кто именно пишет сценарий и кто будет отвечать за режиссуру, Абрамс уточнять не стал. В конце концов, даже при условии, что сценарий завершат, не факт, что ему сразу же дадут «зеленый свет» на производство. Может пройти еще много лет до того момента, когда фильм появится в кинотеатрах или на стриминговых сервисах.

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С фильмом по Half-Life дела обстоят хуже: это гораздо более сложная и комплексная история, к которой требуется тщательный подход. Абрамс честно признался, что экранизацией Half-Life его студия пока не занимается.