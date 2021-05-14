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Звезда «Стражей галактики» Дэйв Батиста хотел бы сыграть Маркуса Феникса в экранизации Gears of War

Правда, не факт, что Gears of War вообще решатся экранизировать.
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Актер Дэйв Батиста, наиболее известный по роли Дракса-Разрушителя в блокбастере Marvel «Стражи галактики», признался, что он обсуждал с руководством студии Universal возможность исполнить роль Маркуса Феникса в потенциальной экранизации Gears of War. На самом деле поводом для встречи были переговоры о роли Батисты в очередной части «Форсажа», но актер сразу заявил, что франшиза про гонки его не интересует и он предпочитает поговорить про Gears of War. Представителей Universal это удивило, но они выслушали Батисту. Также Батиста рассказал, что предложил свою кандидатуру на роль Бэйна в фильмах про «Бэтмена». 

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Gears of War пытаются экранизировать больше 10 лет. Кинематографичный экшен Epic Games, который в свое время был флагманской игрой поколения Xbox 360, по идее, хорошо смотрелся бы на больших экранах, но руководство Universal все никак не рискнет выделить на производство фильма серьезный бюджет. А задешево такую картину не снять. Долгое время режиссером экранизации значился Лен Уайзман, создатель франшизы «Другой мир» и постановщик ремейка «Вспомнить все» и четвертой части «Крепкого орешка». В каком сегодня состоянии экранизации и ведутся ли хоть какие-то рабочие процессы по ней, неизвестно. 

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