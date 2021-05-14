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Продумывая в начале 90-х персонажей для своего файтинга Mortal Kombat, Эд Бун и Джон Тобиас списывали образ Джонни Кейджа с героя боевиков Жана-Клода Ван Дамма, карьера которого в то время как раз находилась на самом пике. Видеоигра «выстрелила» и стала международным бестселлером. Вскоре ей заинтересовались в Голливуде. Неудивительно, что на роль Джонни Кейджа авторы фильма пригласили Ван Дамма. Но актер отклонил предложение, чтобы поучаствовать в экранизации другой успешной серии файтингов — Street Fighter. В итоге роль Кейджа досталась Линдену Эшби.

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В начале 2021 года Warner Bros. выпустила новую экранизацию Mortal Kombat. У фильма был относительно небольшой бюджет, поэтому занимался ей режиссер «без имени», а на главных ролях были неизвестные актеры. Но картина хорошо показала себя в прокате и на стриминговом сервисе HBO Max. На фоне успеха фильма студия сразу же объявила, что в производство запущена вторая часть. Наверняка она получит больший производственный бюджет. В сиквел вернутся многие персонажи оригинального фильма, а также появится несколько новых. Один из самых ожидаемых новых героев — конечно же, Джонни Кейдж.

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И вот тут скрывается главная интрига — кого Warner Bros. пригласит на роль Кейджа. Неожиданно по этому поводу успел высказаться сам Жан-Клод Ван Дамм, заявивший в Твиттере, что он с удовольствием сыграл бы Джонни Кейджа во второй части фильма или в новой части видеоигры. Однако актер подчеркнул, что все зависит от решения студии — только ей решать, кто получит эту роль.

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Реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Кто-то с воодушевлением воспринял то, что звезда 80-х и 90-х может попасть в Mortal Kombat, другие наоборот, считают, что актер упустил свой шанс с этой ролью и теперь слишком стар для образа харизматичного героя боевиков. Но ведь никто не мешает авторам второго фильма сделать Кейджа возрастным персонажем, актером вышедшем в тираж, не правда ли?

А как вы считаете, стоило бы доверить роль Джонни Кейджа Ван Дамму?