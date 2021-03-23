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Ряд источников утверждает, что Bethesda Game Studios может уже в конце 2021 года выпустить космическую RPG Starfield. После нее, по логике вещей, студия бросит все силы на разработку The Elder Scrolls 6. До сих пор неизвестно, где будут разворачиваться события шестой части серии. Слухи упорно связывают TES 6 с провинцией Хаммерфелл, но разработчики пока воздерживаются от комментариев.

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Инсайдер Tiffany Treadmore, ранее довольно точно предсказавший некоторые индустриальные события (например, отмену E3 2020), написал, что в The Elder Scrolls 6 разработчики планируют реализовать некую механику выживания. Станет ли механика частью основного игрового процесса или это будет усложненный режим в стиле того, что мы видели в Fallout: New Vegas и Fallout 4, не ясно.

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Также источник утверждает, что в Bethesda Game Studios хотят серьезно обновить магическую систему в шестой части. Якобы девелоперы планируют реализовать систему рисования рун. При помощи этой механики игроки как-то смогут сами создавать заклинания. Правдива ли эта информация — мы ручаться не станем, но она вполне вписывается в рамки вселенной The Elder Scrolls.

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О сроках релиза шестой части TES тем более нет никакой информации. Не так давно инсайдеры утверждали, что раньше 2025 года игру ждать не стоит. Разработчики пока что представили лишь тизер-заглушку шестой части и показали карту с подсказками, намекающими на место действия игры.