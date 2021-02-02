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Шотландский город Глазго на время превратился в один из городов Советского Союза — здесь продолжаются активные съемки фильма «Тетрис». Продюсирует ленту Мэтью Вон («Пипец», «Люди Икс: Начало»), а в режиссерском кресле сидит Джон Берд, известный по похабной черной комедии «Грязь». Главную роль в «Тетрисе» играет Тарон Эджертон, популярный британский актер, который в 2020 году удостоился премии «Золотой глобус» за роль Элтона Джона в байопике «Рокетмэн».

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В фильм «Тетрис» авторы планируют рассказать драматичную историю о юридических преткновениях времен Холодной войны из-за прав на одну из самых популярных игр в истории — на «Тетрис», как вы уже могли понять из названия. Игру придумал и разработал советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году будучи сотрудником Вычислительного центра Академии наук СССР. «Тетрис» считается одной из популярнейших и важнейших игр в истории, в 2007 году ее даже включили в Библиотеку Конгресса.

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Тарон Эджертон исполняет в фильме роль голландского предпринимателя и дизайнера Хэнка Роджерса, который помог добиться «Тетрису» мирового успеха. Эджертон уверяет, что по духу картина будет напоминать «Социальную сеть» Дэвида Финчера. Фильм должен выйти на стриминговой платформе Apple. Дата релиза пока не сообщается.

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