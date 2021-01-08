Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В 2000 году Microsoft готовилась к запуску собственной игровой приставки Xbox. Корпорация планировала дать бой Sony и ее мегапопулярной PlayStation, но на деле у Microsoft практически не было козырей и каких-то сногсшибательных заготовок для привлечения аудитории. Был перспективный шутер Halo и были большие надежды на западный рынок игроков. Новостное агентство Bloomberg выяснило, что в тот период бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер решил провести переговоры с Nintendo, чтобы узнать рассматривают ли они возможность стать частью американской компании.

реклама

На переговоры отправился Кевин Бачас, тогдашний директор по связям с партнерами. По его словам, встреча прошла, мягко говоря, неудачно. «Они просто надрывались от смеха. Представьте, что кто-то целый час смеется над вами. Вот так и прошла та встреча», — вспоминает Бачас. Очевидно, Nintendo совершенно не интересовала потенциальная сделка. В сентябре 2001 японцы запустили приставку GameCube, продажи которой перевалили за 20 миллионов единиц, а в 2006 Nintendo отправила на рынок революционную Nintendo Wii, которую за следующие 10 лет купили больше 100 миллионов человек.

анонсы и реклама RTX 3070 - цены пошли вниз Еще одна 3070 с большой скидкой Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену <b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b> RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Каким был бы рельеф игровой индустрии случись сделка между Microsoft и Nintendo, остается лишь догадываться и воображать. К слову, помимо Nintendo, в начале нулевых Microsoft обращалась с предложениями о покупке к Electronic Arts, Midway и Square. Во всех случаях безуспешно.