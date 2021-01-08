Microsoft пыталась купить Nintendo в начале 2000-х
В 2000 году Microsoft готовилась к запуску собственной игровой приставки Xbox. Корпорация планировала дать бой Sony и ее мегапопулярной PlayStation, но на деле у Microsoft практически не было козырей и каких-то сногсшибательных заготовок для привлечения аудитории. Был перспективный шутер Halo и были большие надежды на западный рынок игроков. Новостное агентство Bloomberg выяснило, что в тот период бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер решил провести переговоры с Nintendo, чтобы узнать рассматривают ли они возможность стать частью американской компании.
реклама
На переговоры отправился Кевин Бачас, тогдашний директор по связям с партнерами. По его словам, встреча прошла, мягко говоря, неудачно. «Они просто надрывались от смеха. Представьте, что кто-то целый час смеется над вами. Вот так и прошла та встреча», — вспоминает Бачас. Очевидно, Nintendo совершенно не интересовала потенциальная сделка. В сентябре 2001 японцы запустили приставку GameCube, продажи которой перевалили за 20 миллионов единиц, а в 2006 Nintendo отправила на рынок революционную Nintendo Wii, которую за следующие 10 лет купили больше 100 миллионов человек.
Каким был бы рельеф игровой индустрии случись сделка между Microsoft и Nintendo, остается лишь догадываться и воображать. К слову, помимо Nintendo, в начале нулевых Microsoft обращалась с предложениями о покупке к Electronic Arts, Midway и Square. Во всех случаях безуспешно.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила