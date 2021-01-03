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Bethesda оставила игрокам еще один намек на место действия The Elder Scrolls 6

Правда, геймеры пока не могут разгадать послание разработчиков
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The Elder Scrolls 6, несмотря на то, что ее анонс состоялся 2,5 года назад, остается одной из самых загадочных предстоящих игр. Разработчики представили в июне 2018 года короткий, малоинформативный тизер, и с тех пор практически не вспоминали о горячо ожидаемом проекте. Bethesda подчеркивает, что для начала нужно дождаться другую крупную RPG компании — Starfield, и лишь после нее разработчики будут готовы представить какие-либо материалы про TES 6.

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И все же на излете 2020 года Bethesda решила приободрить фанатов и дать им хотя бы крупицу информации о новой части. На официальной страничке The Elder Scrolls в Твиттере Bethesda оставила поздравление с Новым Годом, в котором, вероятно, содержится намек на место действия следующей части TES. Компания опубликовала изображение с картой Скайрима и несколькими свечами.

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Одна из свечей стоит на Солитьюде, столице Скайрима, другая на Хаммерфелле, третья — примерно на море Призраков, которое омывает как берега Скайрима, так и Атмору, замерзший материк к северу от Тамриэля. Картинку разработчики подписали словами: «Изучите прошлое и нанесите на карту будущее. С Новым годом!🕯». 

У фанатов пока нет единогласного мнения, что означают намеки Bethesda. По разным предположениям, авторы могут подсказывать, что Скайрим был прошлым серии, а Хаммерфелл будет ее будущим. Хаммерфелл, исходя из возникавших ранее туманных слухов, пока самая вероятная локация для шестой части. 

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Впрочем, есть определенная доля вероятности, что оставленные подсказки могут относиться и к онлайновой версии The Elder Scrolls, которую Bethesda успешно развивает в последние годы. 

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