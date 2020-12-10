Список новых вакансий намекает на особенности BioShock 4
2K Games долго не знала, как лучше продолжить серию BioShock после развала Irrational Games, и в итоге решила создать для этого дела с ноля новую студию. Так появилась Cloud Chamber Games, в руководящий состав которой вошел ряд ветеранов серии — креативный директор прошлых частей Хогарт де ла Планте, арт-директор Скотт Синклер и ведущий дизайнер Джонатан Пеллинг. Затем к ним присоединились люди, работавшие над такими сериями, как Call of Duty, Star Wars и Assassin’s Creed.
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В декабре 2019 года новая команда честно призналась, что разработка новой BioShock пока находится на ранней стадии. На тот момент авторы вырабатывали общее виденье игры, и о каких-то геймплейных или технических особенностях говорить было преждевременно. За год производство игры определенно продвинулось. Так, в декабре этого года Cloud Chamber Games опубликовала новый список вакансий, из которого следует, что студии нужен человек с опытом работы над ролевыми играми для создания диалоговой системы. Также вакансии указывают, что команде требуется человек для работы над сложной системой городской толпы для эмерджентного мира-песочницы.
В прошлом году авторы из Cloud Chamber Games заявляли, что в BioShock 4 они хотят сделать ставку на глубокий сюжет, считая, что это ключевая часть серии:
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«Безусловно, захватывающее повествование является одним из краеугольных камней игры. Это то, что нас очень волнует, и у нас есть команда довольно талантливых людей, которые понимают историю и то, как ее лучше подать».
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