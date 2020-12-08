Авторитетное американское издание The Washington Post выбрало лучшую игру 2020 года
Хоть год еще не закончился, а пресса уже спешит раздать награды лучшим играм 2020-го. Так, газета The Washington Post, одно из старейших и самых уважаемых изданий США, выбрало игрой года изометрическую экшен-RPG Hades, разработанную калифорнийской компанией Supergiant Games и вышедшею из раннего доступа в сентябре. Стоит отметить, что The Washington Post оценивала проекты, чей релиз состоялся до декабря, если у кого-то вдруг возник вопрос: «А как же Cyberpunk 2077?».
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«Hades — это мастер-класс по повествованию и настоящий сборник уроков для других игр», — написал в своей рецензии журналист The Washington Post.
На данный момент у Hades 98% положительных отзывов в Steam по данным почти 90 000 обзоров. Средний балл на Metacritic составляет 92. Проекту также сопутствовал коммерческий успех — уже реализовано больше миллиона копий. В Hades игрок берет под управление сына Аида, который хочет сбежать из царства мертвых, чтобы попасть на гору Олимп. Сюжет отталкивается от древнегреческих мифов, а геймплей основывается на идеях жанра рогалик и данжен-кроулер.
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Supergiant Games основали в 2009 году. До Hades студия успела выпустить Bastion (2011), Transistor (2014) и Pyre (2017), которые также были благосклонно приняты как прессой, так и игроками.
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