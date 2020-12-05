Суета в Bioware — разработку Dragon Age 4 возглавит руководитель перезагрузки Anthem
На этой неделе игроков огорошили новостью о том, что знаменитую студию Bioware покидает ее директор Кейси Хадсон и руководитель разработки Dragon Age 4 Марк Дарра. Это было неожиданно хотя бы потому, что Хадсон уже однажды увольнялся из Bioware, но затем вернулся в компанию, где ему доверили роль начальника. Казалось, что у него есть план, как восстановить репутацию команды и сделать, наконец, достойные продолжения Mass Effect и Dragon Age.
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В свою очередь уход Марка Дарры удивил тем, что четвертая часть Dragon Age, по слухам, находится на пороге анонса — якобы представить RPG могут уже в этом месяце на The Game Awards. Чтобы бросить команду на таком ответственном этапе, нужно иметь очень вескую причину.
Теперь стало известно, что разработку Dragon Age 4 возглавит Кристиан Дейли, который до этого курировал перезагрузку провальной сервисной экшен-RPG Anthem. Напомним, Anthem вышла в январе 2019 года. Игра получила смешанные отзывы критиков и была фактически высмеяна игроками — особенно фанатами Bioware. После этого канадская студия решилась на полную перезагрузку Anthem. На каком этапе сейчас находится Anthem 2.0, сказать трудно — разработчики практически не комментируют прогресс новой версии.
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В Bioware подчеркнули, что переход Кристиана Дейли не скажется на разработке улучшенной версии Anthem. Дата выхода Dragon Age 4 и обновленной Anthem неизвестна.
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