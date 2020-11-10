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Брокерская фирма Noble Securities, работающая на польском рынке капитала с 1994 года, опубликовала аналитический отчет, в котором предположила, что CD Projeckt RED ближайший год посвятит развитию Cyberpunk 2077, а к четвертому квартал 2025 года выпустит очередную часть серии The Witcher. Аналитики предсказывают, что Cyberpunk 2077 получит три сюжетных дополнения, а затем отдельный мультиплеерный режим. Успех мультиплеерного дополнения, по мнению специалистов, подтолкнет CD Projeckt RED к разработке мультиплеерного режима и для The Witcher 4. Что касается сюжетных DLC, то к четвертому «Ведьмаку» их, скорее всего, создадут два, отмечают в документе.

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В CD Projeckt RED не отрицают, что их следующим крупным релизом станет The Witcher 4. Президент компании Адам Кичински подчеркивал, что все игры CD Projeckt RED в дальнейшем будут относиться или к вселенной «Ведьмака», или к вселенной Cyberpunk. Новые франшизы в планы студии пока не входят. По слухам, у команды уже есть четкий концепт продолжения «Ведьмака». По некоторым данным The Witcher 4 может стать приквелом третьей части и больше времени уделить Цири. Якобы разработчики хотят раскрыть, что происходило с героиней до событий «Дикой охоты».

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