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Какой будет Fallout 5 — Журналисты TechRadar обобщили слухи и ожидания

Релиз продолжения Fallout еще далеко, но критики уже строят теории, какой она будет.
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С момента релиза Fallout 4 прошло пять лет, два года — с момента релиза крайне спорной Fallout 76. Стоит ли ждать скорой информации о Fallout 5? Едва ли. Bethesda Game Studios сейчас полностью загружена Starfield и The Elder Scrolls 6. Компания точно не потянет еще один крупный проект. Если Fallout 5 и зреет в стенах студии Тодда Говарда, то пока на самой зачаточной стадии, когда создается арт и выбирается потенциальная локация.  

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Тем не менее, игроки и пресса имеют право порассуждать и пофантазировать о такой ожидаемой игре. Этим и занялись журналисты западного ресурса TechRadar. Они вспомнили, что между релизом номерных частей — между Fallout 3 и Fallout 4 — прошло 7 лет. По логике вещей, 5-ую часть тоже стоит ждать примерно через 7 лет после 4-ой, но тут стоит принять во внимание занятость Bethesda Game Studios над Starfield и The Elder Scrolls 6. Не стоит упускать из внимания и продолжающуюся пандемию коронавируса, которая может сказаться на разработках в долгосрочной перспективе. Поэтому более реалистичным окном релиза для Fallout 5 в TechRadar видят примерно 2024 год.  

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Что касается платформ, на которых выйдет игра, то тут очевидно, что это будут ПК, Xbox Series X\S и, возможно, PlayStation 5. Но в свете сделки с Microsoft решение о релизе на платформе Sony, скорее всего, будут принимать сверху. В чем журналисты уверены — игра выйдет в период жизненного цикла указанных консолей и до прихода следующего поколения. 

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Где развернуться события игры на данный момент предсказать практически невозможно. TechRadar хотели бы, чтобы Bethesda исследовала разные части мира и вышла за пределы США, но это противоречит мотивам серии и может отпугнуть фанатов. Пока что журналисты осторожно предположили, что действия игры могут перенести игроков в Новый Орлеан или Чикаго.  

Чего в Fallout 5 точно не будет — это мультиплеера. Bethesda слишком сильно обожглась с Fallout 76 и вряд ли захочет, чтобы от пятой части исходил дурной шлейф. Хотя, предполагают авторы статьи, возможно разработчики внедрят какие-то социальные функции в стиле тех, что были в Dark Souls и Bloodborne.

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Уже не секрет, что Bethesda провела капитальный ремонт своего движка — самый масштабный со времен Oblivion. Вероятно, для Fallout 5 технологию улучшат еще сильнее. Впрочем, говорят журналисты, разработчикам, прежде всего, нужно определиться, какие функции Fallout 4 были удачные, а какие требуют переосмысления — и уже от этого отталкиваться при работе с движком. 


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