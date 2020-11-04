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Йеннифер, Цири и Кагыр — новые фото со съемок второго сезона «Ведьмака»

Съемки сериала очень сильно тормозит пандемия.
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В Англии продолжается съемочный процесс второго сезона сериал «Ведьмак» от Netflix. Его премьера была запланирована на конец 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год. Исполняющий роль Геральта актер Генри Кавилл сообщил в своих социальных сетях, что из-за ужесточения карантина съемки сериала на натуре прекращаются. На неопределенное время съемочная группа перебирается работать в павильоны. 

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Тем временем фото с недавних съемок на природе просочились в Интернет. Они мало что раскрывают, но позволяют самым нетерпеливым хотя бы краем глаза увидеть, как будут выглядеть персонажи в новом сезоне. На фото присутствуют Цири, Йеннифер, Кагыр в обновленной под давлением фанатов броне, а еще — дублерша Цири с кровавыми подтеками под глазами. 

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Также Netflix представила короткий ролик о монстрах из сериала. Большая его часть посвящена монстрам из первого сезона, но есть несколько кадров и из второго. В Twitter авторы подписали его словами: «Большие монстры, маленькие монстры, заточите свои мечи и убейте их... если сможете заметить». Первый сезон остается одним из самых популярных шоу на стриминговый платформе: только за первый месяц его посмотрели 76 миллионов раз.  

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