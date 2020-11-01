Угон машин в Cyberpunk 2077 будет привязан к навыкам персонажа
Если вы ждали, что в Cyberpunk 2077 можно будет прямо как в серии GTA в любой момент сесть в чужую машину и умчаться в закат, то спешим вас огорчить. Один из дизайнеров суперожидаемого польского ролевого экшена рассказал, что возможность угона транспортного средства тесно привязана к навыкам главного героя и, по крайней мере, в начале игры точно не получится присвоить себе чужое авто. У угона будут свои требования к статам персонажа, а сам навык потребует отдельной прокачки.
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По заверениям разработчиков, в Cyberpunk 2077 реализовано около 30 базовых видов авто и неопределенное количество их модификаций. Больше всего внимания пока уделялось машине главного героя под названием Quadra V-Tech, чья модель основана на знаменитой Ferrari Testarossa 1984 года. По слухам, на определенной стадии прохождения она сможет даже летать. Известно, что сами игроки кастомизировать транспорт не смогут. CD Projekt RED не считают это проблемой или недостатком — студия уверяет, что разнообразие транспорта в игре достаточно, чтобы не задумываться о тюнинге.
Релиз игры запланирован на 10 декабря 2020 года для платформ PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X и Google Stadia.
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