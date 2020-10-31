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Ubisoft на собрании с инвесторами напомнила, что все еще занимается амбициозным экшеном во вселенной «Аватара». За разработку игры отвечает Ubisoft Massive, шведское подразделение компании, больше всего известное по серии The Division. По планам издательства, игра выйдет ориентировочно между апрелем 2022 года и мартом 2023-го. Вероятно, релиз проекта привязан к премьере фильма «Аватар 2».

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Джеймс Кэмерон уже больше 10 лет занят продолжениями оригинального «Аватара». Второй фильм должен выйти в декабре 2022 года, третий — в 2024 году, а четвёртый и пятый — в 2026 и 2028 соответственно. Суммарный бюджет сиквелов достигнет 1 миллиарда долларов.

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Напомним, что Ubisoft в свое время уже занималась игрой по «Аватару» — в 2009 году она выпустила James Cameron's Avatar: The Game. Правда, проект оказался не слишком удачным в критическом плане — его средний балл едва достиг 60 баллов на Metacritic. Зато продажи были неплохими: разошлось 2.7 миллиона копий на всех платформах.

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Подробностей о новой игре по «Аватару» пока нет. Известно лишь, что игра разрабатывается примерно с 2017 года, а цель ее авторов, по их же признанию, углубить вселенную «Аватара» захватывающими и инновационными способами.