Сдвиг анонса Cyberpunk77 вызвал недовольство фанатов
Cyberpunk 2077, по всей вероятности, — самая ожидаемая игра этого года. Геймеры планировали запустить многострадальный ролевой экшен на своих устройствах уже в ноябре, однако CD Projekt RED объявила, что не успевает оптимизировать отдельные версии игры и потому для надежности переносит релиз на декабрь. Казалось бы, всего месяц, однако некоторые фанаты не на шутку возмутились и расстроились из-за этого решения. И если одни игроки просто занижают рейтинг Cyberpunk 2077, другие идут дальше и засыпают польских разработчиков гневными сообщениями.
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Один из дизайнеров Cyberpunk 2077 признался в социальных сетях, что разработчикам даже угрожали расправой. Он отметил, что прекрасно понимает недовольство фанатов, но угрозы убийством — это уже сверх меры. «Мы такие же люди, как вы», — подытожил дизайнер свой пост. CD Projekt RED сейчас приходится очень непросто. По слухам, команда попала в затяжной кранч и уже многие месяцы работает над Cyberpunk 2077 буквально на износ, стараясь выдать продукт высочайшего класса и выловить все баги. Также по некоторой информации многие члены студии не в курсе решений руководства, и о переносах игры узнают, как и все игроки, из новостей.
Новой датой релиза Cyberpunk 2077 значится 10 декабря 2020 года. Игра выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X.
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