Netflix снимет сериал по Assassin’s Creed
Assassin’s Creed — одна из самых популярных игровых франшиз современности: продажи серии превысили 140 миллионов копий, а количество игроков достигло 95 миллионов человек. Конечно, Голливуд уже попытался снять фильм по такой успешной линейке игр, но вышло не слишком удачно. Как в плане сборов, так и в плане приема зрителями и критиками. Создатели «Кредо убийцы» (2016) заполучили на главную роль Майкла Фассбендера и Марион Котийяр, но, к сожалению, не придумали для их героев интересную историю. Разочаровали и экшен с паркуром — они получились попросту скучные. Фильм собрал всего 225 миллионов долларов и едва отбил производственные затраты.
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Путь на большие экраны Assassin’s Creed заказан, но серия все еще интересна киноделам. Стало известно, что стриминговый сервис Netflix снимет на основе франшизы Ubisoft сериал. Соответствующее заявление студия сделала в Twitter, сопроводив анонс логотипом игры, появляющимся под музыку Йеспера Кюда. Исполнительными продюсерами сериала выступят Джейсон Олтмэн («Элементарно», «Черный список», «Люк Кейдж») и Даниэль Крейник. Каких-либо подробностей о будущем шоу пока нет, как и информации о том, кто исполнит ведущие роли.
10 ноября 2020 состоится релиз очередной части игровой серии — Assassin’s Creed Valhalla.
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