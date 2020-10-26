Экранизация Uncharted была анонсирована больше десяти лет назад, и практически сразу попала в творческий и производственный ад. За это время у фильма сменилось семь режиссеров и пять дат премьеры, а слухи связывали с лентой самых разных актеров и сценаристов.

В конце концов, за картину взялся Рубен Фляйшер, постановщик дилогии «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и «Венома». Дело сразу сдвинулось с мертвой точки. На главную роль — Натана Дрейка — утвердили звезду «Человека-паука» Тома Холланда, а на роль Салли — Марка Уолберга. Также одну из ролей сыграет Антонио Бандерас, кого именно — пока неизвестно. Сценарий «Неизведанное: Удача Дрейка» написали Артур Маркам и Мэтт Холлоуэй, работавшие над такими фильмами, как «Железный человек», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Люди в черном: Интернэшнл»). Оператор ленты — Чон Джон-хун («Олдбой», «Служанка»).

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Нолан Норт, озвучивший Натана Дрейка во всех частях Uncharted, и Том Холланд, сыгравший искателя приключений в фильме

Съемки фильма стартовали в марте. Известно, что Том Холланд уже завершил свою часть работы и отправился на площадку продолжения «Человека-паука». На днях создатели экранизации Uncharted поделились первыми фотографиями из приключенческого боевика, показав, в частности, Холланда в образе молодого Дрейка.