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Даниэль Вавра стоял у истоков чешской студии Illusion Softworks. Именно он написал блестящий сценарий Mafia: The City of Lost Heaven и срежиссировал все ролики в игре, не имея при этом литературного или киношного образования. После невероятного успеха проекта он отточил свои навыки, закончив профессиональные режиссерские курсы. Ко второй части Mafia Вавра подходил уже со всей серьезностью.

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Правда, история в сиквеле впечатляла уже несколько меньше. Она была классно поставлена, но до драматизма оригинала не дотягивала. Вавра покинул Illusion Softworks незадолго до релиза Mafia 2 из-за внутренних разногласий. Ему не нравилось, прежде всего, вмешательство 2K Games в работу студии.

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Как выяснилось, перед уходом Вавра успел набросать примерный сюжет Mafia 3. Он вспоминает, что находился в то время в подвешенном состоянии:

«Во среду я был готов работать в команде следующие 5 лет, а в четверг я уволился».

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По задумке сценариста, действие Mafia 3 должно было разворачиваться в 60-х годах во время президентства Джона Кеннеди. Вероятно, по атмосфере игра напоминала бы гангстерскую драму «Ирландец» Мартина Скорсезе, часть сюжета которой охватывала тот же временной период. Вавра планировал, что в Mafia 3 будет сразу два главных героя — бандит и коп. У каждого из протагонистов были бы свои принципы и своя мотивация. Нечто похожее представила чуть позже Rockstar в GTA 5, что заметно расстраивает Даниэля Вавра.

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Он считал свой питч интересным и многообещающим. К сожалению, в работу он так не пошел. После увольнения Вавра Illusion Softworks пережила несколько болезненных ребрендингов и слилась с американской Hangar 13. Силами нового коллектива в 2015 году была выпущена Mafia 3, посвященная чернокожему ветерану войны во Вьетнаме. Игроки и критики прохладно приняли триквел. Все, что позаимствовали из набросков Вавра, — это временной период.

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Сейчас 2K выпускает ремастеры первых двух частей и определяется, что делать с серией дальше. Даниэль Вавра в 2011 основал студию Warhorse, выпустившую успешную RPG Kingdom Come: Deliverance.