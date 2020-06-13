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Июньский апдейт Windows 10 в 2020 году снова начало доставлять проблемы пользователям. До этого уже были ошибки с функционированием принтеров, проблемы с артефактами на экране (об этом можно прочесть по ссылке ) и некоторые другие проблемы. Но этим все не ограничилось, данное накопительное обновление так же сделало невозможным беспроблемное открытие отдельных программ, у разных пользователей. Если попытаться запустить Discord или, например, Steam — возникает системная ошибка.

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Ошибка возникает из-за некорректных записей IFEO (Image File Execution Options). Скорее всего, данные ошибки возникли после того, как были установлены патчи KB4560960 и KB4557957, для Windows 10 и версии 2004 соответственно.

Забавляет то, что в одно время с этим, защитное ПО Avast также получило апдейт, из-за которого, аналогичным образом, нарушалась нормальная работа IFEO. Но команда Avast уже выпустила дополнительный патч, который "фиксит" данную ошибку и они рекомендуют как можно скорее установить его.

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Если же вернуться к Windows 10, то исправить ошибку поможет удаление обновлений KB4560960 и KB4557957. Вместе с этим, поможет восстановить работоспособность системы — правка реестра.

В реестре последовательность действий вот такая:



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