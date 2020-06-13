После обновления Windows 10 невозможно запустить Steam и Discord
рекламаОшибка возникает из-за некорректных записей IFEO (Image File Execution Options). Скорее всего, данные ошибки возникли после того, как были установлены патчи KB4560960 и KB4557957, для Windows 10 и версии 2004 соответственно.
Забавляет то, что в одно время с этим, защитное ПО Avast также получило апдейт, из-за которого, аналогичным образом, нарушалась нормальная работа IFEO. Но команда Avast уже выпустила дополнительный патч, который "фиксит" данную ошибку и они рекомендуют как можно скорее установить его.
рекламаЕсли же вернуться к Windows 10, то исправить ошибку поможет удаление обновлений KB4560960 и KB4557957. Вместе с этим, поможет восстановить работоспособность системы — правка реестра.
В реестре последовательность действий вот такая:
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