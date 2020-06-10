Появились фото новой видеокарты от NVIDIA RTX GeForce 3080
рекламаС его слов, уже начато расследование, которое инициировано NVIDIA, и проверяются 2 субподрядчика — Foxconn и BYD (Build Your Dreams). Настаивается на том, что в компании NVIDIA даже работники, которые занимаются продажами, не видели дизайн данной видеокарты в глаза. И поэтому утечка фотографий была совершена где-то на производственных линиях.
Судя по фото, дизайн новых видеокарт довольно-таки нестандартный — плата нестандартной формы и два кулера охлаждения с обоих краев. Хоть эффективность такого подхода и вызывает сомнения, но на вид смотрится довольно круто. Можно отметить то, что оценивается такая система охлаждения в районе 150 долларов (примерно 10 000 рублей).
рекламаЭтот же источник утверждает, что в стадии подготовки 3 такие видеокарты, которые основываются на одинаковом дизайне и идентичном чипе. Этим видеокартам присваивают GDDR6X память. А шина RTX 3080 может быть 320 битная и 10 ГБ vRAM. Более мощной RTX 3080 Ti присваивают 11 ГБ памяти, но, скорее всего, памяти в ней будет больше, иначе зачем она будет нужна, если будет такое маленькое различие с младшей моделью.
рекламаИ, в конце концов, судя по слухам, которых в интернете достаточно, NVIDIA могут выпустить в массы RTX 3090 вместо Titan. Но является ли это правдой — пользователи узнают лишь осенью, когда произойдет анонс.
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