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Буквально на днях в сети всплыли фотографии некой видеокарты от NVIDIA, на которой можно было увидеть надпись RTX 3080. Многие сразу же сочли данные фотографии фейком, но Игорь Валлосек из Igor’sLAB настаивает на том, что данные фото являются подлинником.

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С его слов, уже начато расследование, которое инициировано NVIDIA, и проверяются 2 субподрядчика — Foxconn и BYD (Build Your Dreams). Настаивается на том, что в компании NVIDIA даже работники, которые занимаются продажами, не видели дизайн данной видеокарты в глаза. И поэтому утечка фотографий была совершена где-то на производственных линиях.

Судя по фото, дизайн новых видеокарт довольно-таки нестандартный — плата нестандартной формы и два кулера охлаждения с обоих краев. Хоть эффективность такого подхода и вызывает сомнения, но на вид смотрится довольно круто. Можно отметить то, что оценивается такая система охлаждения в районе 150 долларов (примерно 10 000 рублей).

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Этот же источник утверждает, что в стадии подготовки 3 такие видеокарты, которые основываются на одинаковом дизайне и идентичном чипе. Этим видеокартам присваивают GDDR6X память. А шина RTX 3080 может быть 320 битная и 10 ГБ vRAM. Более мощной RTX 3080 Ti присваивают 11 ГБ памяти, но, скорее всего, памяти в ней будет больше, иначе зачем она будет нужна, если будет такое маленькое различие с младшей моделью.

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И, в конце концов, судя по слухам, которых в интернете достаточно, NVIDIA могут выпустить в массы RTX 3090 вместо Titan. Но является ли это правдой — пользователи узнают лишь осенью, когда произойдет анонс.