Epic Games Store раздадут бесплатно игру Total War Saga: Troy в первый день ее релиза
Что известно на данный момент
Дата выхода Total War Saga: Troy уже предварительно конкретизирована — 13 августа 2020 года, а выходит она в Epic Games Store. И самое интересное то, что в первые 24 часа после релиза, вы можете совершенно бесплатно забрать себе в коллекцию данную игру. Вот так просто, только игра выходит и ее уже можно забирать бесплатно.
рекламаCreative Assembly в своем блоге объясняют такой шаг тем, что благодаря этому они желают познакомить с новой частью саги как можно больше людей. Они хотят и дальше планомерно развивать эту серию, и большая аудитория будет помогать им в этом. Но в убытке они не останутся, так как EGS будут платить им за каждого игрока, кто заберет себе бесплатно эту игру. По этому деньги они уж точно не потеряют, а аудиторию наберут очень быстро.
Также Creative Assembly заострили внимание на том, что они не имеют желания проводить релиз своих игр на площадке Steam, и следующие их проекты будут выпускаться на большем количестве платформ. Но речь идет не о консолях, а именно о цифровых магазинах, что бы найти наилучшее место для выпуска их игр. В Steam же игра все таки доберется, но уже намного позже своего релиза. Случится это спустя 12 месяцев от релиза — в 2021 году.
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