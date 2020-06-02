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Epic Games Store раздадут бесплатно игру Total War Saga: Troy в первый день ее релиза

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Новая часть Total War, под названием — Total War Saga: Troy, уже очень скоро окажется в руках своих фанатов. Релиз игры запланирован в 2020 году, но появится она не в Steam, и на очень уж необычных условиях.

Что известно на данный момент

Дата выхода Total War Saga: Troy уже предварительно конкретизирована — 13 августа 2020 года, а выходит она в Epic Games Store. И самое интересное то, что в первые 24 часа после релиза, вы можете совершенно бесплатно забрать себе в коллекцию данную игру. Вот так просто, только игра выходит и ее уже можно забирать бесплатно.

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Creative Assembly в своем блоге объясняют такой шаг тем, что благодаря этому они желают познакомить с новой частью саги как можно больше людей. Они хотят и дальше планомерно развивать эту серию, и большая аудитория будет помогать им в этом. Но в убытке они не останутся, так как EGS будут платить им за каждого игрока, кто заберет себе бесплатно эту игру. По этому деньги они уж точно не потеряют, а аудиторию наберут очень быстро.

Также Creative Assembly заострили внимание на том, что они не имеют желания проводить релиз своих игр на площадке Steam, и следующие их проекты будут выпускаться на большем количестве платформ. Но речь идет не о консолях, а именно о цифровых магазинах, что бы найти наилучшее место для выпуска их игр. В Steam же игра все таки доберется, но уже намного позже своего релиза. Случится это спустя 12 месяцев от релиза — в 2021 году.

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Теги

игры epic games store бесплатно total war epic games эксклюзивные игры
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hapkomah
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Тем не менее, осталось уже 99)
Epic Games Store раздадут бесплатно игру Total War Saga: Troy в первый день ее релиза
Alex Ivanov
00:25
О как закукарекал школоло... Нравиться Windows, пользуйся на здоровье. Играй побольше. Такие нужны. Бесполезные. Такими проще управлять. Жаль тебя. Потерянное поколение.
За два последних месяца доля Linux выросла в 2 раза – Windows упала до минимума двухлетней давности
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