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Все уже давно знают, что скоро мы сможем "пощупать" новые процессоры от Intel — линейку Lake-S. Еще задолго до релиза велись обсуждения, что данные процессоры будут довольно-таки прожорливыми. И вот один энтузиаст провел тестирование Core i9-10900K, и данный процессор показал себя не самым холодным "камушком".

Его среднестатистическая температура во время теста колебалась в пределах 86-87 градусов, а максимальное значение достигало 93 градусов. Это при том, что этот процессор охлаждался системой жидкостного охлаждения 240-мм AIO. А тестировали его на всем известном ПО — AIDA64.

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Конечные результат теста был таков, что процессор смог одолеть планку частоты по всем ядрам в 4,7 ГГц, а если конкретнее, то он достиг 4,77 ГГц. И в добавок к этому, данный показатель был стабилен и почти неизменен в течение 48 минут прогона теста. Частоту, в принципе, можно еще больше повысить, но для этого потребуется Thermal Velocity Boost, для запуска которой температура процессора должна быть около 70 градусов.

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Так что, если вы задумались над покупкой данного процессора, то вам следует очень серьезно подумать над его охлаждением, которая будет удерживать температуру в жестких рамках. На рынок данная модель (Core i9-10900K) поступит 20 мая, а вот про процессоры меньшей мощности официальных данных еще нет.