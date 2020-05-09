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Microsoft случайно подтвердила дату будущего крупного обновления Windows 10

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Новое обновление под названием Windows 10 May 2020 Update должно выйти в мае, примерно в последних числах, но конкретной даты еще никто официально не анонсировал. Но в Microsoft умудрились ненамеренно приоткрыть тайну релиза обновления.

Если посмотреть на скриншот с ресурса Driver Shiproom Schedule, то можно увидеть, что новый апдейт Windows 10 выйдет в двадцатых числах мая, а конкретнее 26-28 мая. На изображении эти даты можно увидеть обведенными в желтый прямоугольник. Который, в свою очередь, резервирует данные дни для "Future Update", то есть — будущего апдейта.

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Кстати, недавно начали появляться слухи про то, что компания Microsoft может полностью отказаться от выпуска  May 2020 Update. Пока что непонятно, будет ли осуществлена отмена или перенос обновления на осенний патч. Но нам остается лишь ждать официальных новостей от компании Microsoft.

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Касаемо содержания нового апдейта, то в нем планируется изменить дизайн иконок, включая "Проводник", также Cortana станет отдельным приложением, и будет большее количество настроек в Центре обновлений.

Лично мне будет интересно посмотреть, как же будет работать их Cortana в виде отдельного приложения. А что вы ждете от нового апдейта Windows 10?

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microsoft технологии update window 10
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