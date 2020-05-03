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Обновление Windows 10 в очередной раз "сломало" профили пользователей

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Windows 10 снова усложняет жизнь своим пользователям. Совсем недавно, несколько пользователей, которые обновили свой Windows 10 установивши актуальные обновления, вместе с KB4549951, столкнулись с ошибкой работы сервиса профилей. Проблема состояла в том, что при перезагрузке системы пользователи попросту не могли войти в свой текущий профиль, а данные, которые хранились у пользователя, могли переместиться или удалится.

Касаемо именно обновления KB4549951, то его выпустили чуть больше чем 2 недели назад, 14 апреля. После этого пользователи начали массово жаловаться на утрату личных данных (документы и фотографии). Вся проблема основывается на том, что после того как Windows применяет новый патч, он переименовывает папку пользователя по-умолчанию и после этого создает временный профиль, который загружает.

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А основной профиль, в свою очередь, меняет место своего размещения в папку, с изменением расширения в ".ооо" или ".bak". Но, что главное, данные данного профиля можно извлечь оттуда. 

Как один из способов решения проблемы, который предлагается самими пользователями, это выполнить перезагрузку системы от 6 до 8 раз минимум и после этого данные будут восстановлены в полном объеме.

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А вот техническая поддержка Microsoft предлагают завести новую учетную запись и просто переместить вручную в нее данные из временного аккаунта. Но лучше всего — иметь резервную копию своего Windows, а лучше не одну, и держать ее под рукой во время установки обновлений.


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