Компания ASRock будет ускорять процессоры поколения Comet Lake-S на бюджетных платах
рекламаВладельцам Comet Lake-S скоро очень повезет, ведь компания под названием ASRock обещают сделать так, что бы данные процессоры работали намного быстрее на младших платах.
В свое время, данная компания была знаменита своими мат. платами, работающими на чипсетах H170 и В150, благодаря которым была возможность разогнать процессоры поколения Skylake-S посредством шины. Все идет к тому, что такая традиция будет иметь продолжение в новейших моделях под сокет LGA1200.
рекламаГоворят, что "молодые" модели плат из 400-й линейки будут иметь функцию под названием Base Frequency Boost, благодаря которой чипы будут выдавать свой максимум в работе.
А если конкретно, то будет увеличен штатный теплопакет процессоров имеющих 65 Вт, 10-го поколения, до 125 Вт. Эта цель будет достигнута благодаря повышению частот от 600 МГц до 1100 МГц. Но все это, конечно же, будет требовать намного лучшее охлаждение и мощного блока питания.
рекламаДанная "фича" уже присутствует в линейке мат. плат с Z чипсетами. Но тут сама суть именно в том, что будет использоваться Base Frequency Boost на моделях которые не имеют большую цену и владельцы бюджетных версий тоже будут счастливы.
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